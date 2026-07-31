L'Australie s'engage à apporter son aide à la France dans la lutte contre les incendies

Le gouvernement australien a annoncé vendredi 31 juillet qu'il allait envoyer une aide à la lutte contre les incendies en France, en réponse aux incendies de forêt dévastateurs qui ravagent le pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Richard Marles, la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, et la ministre chargée de la gestion des urgences, Kristy McBain, ont déclaré que l'Australie enverrait en France, d'ici quelques jours, un hélicoptère Chinook équipé d'un réservoir de 11.300 litres d'eau ainsi qu'un hélicoptère de reconnaissance Bell 412.

De plus, 24 membres hautement qualifiés des équipes aériennes et terrestres, issus du service des pompiers ruraux de l'État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW), situé sur la côte est, seront déployés.

Les ministres fédéraux ont déclaré dans un communiqué conjoint avec le ministre des Services d'urgence de Nouvelle-Galles du Sud, Jihad Dib, que cette aide avait été sollicitée par le gouvernement français dans le contexte d'une crise de feux de forêt que le président français Emmanuel Macron a qualifiée de pire depuis la Seconde Guerre mondiale.

La France avait précédemment envoyé une aide à la lutte contre les incendies en Australie lors de la crise de "l'Été noir" de feux de brousse à l'échelle de la nation en 2019-2020.

Xinhua/VNA/CVN