Argentine : 7 morts dans le crash d'un hélicoptère dans la province de San Juan

Un hélicoptère s'est écrasé mercredi 29 juillet dans la province de San Juan, dans l'Ouest de l'Argentine, tuant les sept personnes qui se trouvaient à bord.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'appareil, un Bell 412, a perdu le contact avec le contrôle au sol mercredi 29 juillet vers 10h26 heure locale.

Affrété par l'Agence fédérale de gestion des urgences d'Argentine, il devait se rendre dans la province de La Rioja pour participer à des opérations de lutte contre les feux de forêt après un exercice d'entraînement dans la province de San Juan.

Un autre hélicoptère a été dépêché sur les lieux et a pu localiser l'épave.

Le gouverneur de la province de San Juan a confirmé le décès des sept occupants, parmi lesquels figurent le directeur de la protection civile, le chef des pompiers et le chef adjoint de la police de la province.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN