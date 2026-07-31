L'insécurité dans l'Est de la RDC entrave la réponse au virus Ebola

L'aggravation de l'insécurité et les attaques répétées contre les civils dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) entravent de plus en plus la réponse au virus Ebola dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie, ont averti jeudi 30 juillet des responsables humanitaires de l'ONU.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

En outre, a noté le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les violences qui touchent l'Ituri exposent également les familles déplacées à des risques accrus.

"Selon nos partenaires humanitaires, au moins douze enfants déplacés auraient été enlevés par des hommes armés le 27 juillet près du site de déplacés de Plaine Savo, dans le territoire de Djugu", a poursuivi l'OCHA, ajoutant que "des organisations de la société civile locales signalent qu'au moins 23 personnes déplacées ont été tuées dans et autour du site au cours du premier semestre de cette année".

Le bureau a par ailleurs précisé que Plaine Savo était située dans la zone de santé de Fataki, où des cas de virus Ebola ont été confirmés, bien qu'aucun cas n'ait été confirmé à l'intérieur même du site. Le site accueille plus de 76.000 personnes déplacées, dont beaucoup ont fui des violences répétées.

Selon l'OCHA, les conditions humanitaires demeurent également extrêmement difficiles, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau potable et aux autres services essentiels. De plus, a indiqué le bureau, le surpeuplement et les mauvaises conditions de vie accroissent le risque de transmission de maladies.

Xinhua/VNA/CVN