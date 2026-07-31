Chine : 51 morts confirmés et 10 disparus dans un glissement de terrain

>> Chine : onze morts et 50 disparus après le glissement de terrain à Chongqing
|Le lieu du glissement de terrain.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Plus de 1.100 habitants ont été évacués. Trois des dix personnes secourues ont quitté l'hôpital, selon les équipes de secours.
La catastrophe, provoquée par des précipitations, s'est produite à 9h08 le 17 juillet dans le quartier de Hanjia, relevant du district autonome Miao et Tujia de Pengshui, le long d'une section de la rivière Wujiang. Une dizaine de bâtiments résidentiels ont été ensevelis.
Les opérations de recherche terrestres sur le site sont terminées, tandis que les recherches sous-marines et le nettoyage du lit de la rivière se poursuivent. Les travaux pour rétablir la circulation et la vie normale sont en cours.
Xinhua/VNA/CVN