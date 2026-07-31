Chine : 51 morts confirmés et 10 disparus dans un glissement de terrain

Le bilan du glissement de terrain survenu dans la municipalité de Chongqing, dans le Sud-Ouest de la Chine, s'est alourdi à 51 morts, et dix personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé jeudi 30 juillet les autorités locales.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Plus de 1.100 habitants ont été évacués. Trois des dix personnes secourues ont quitté l'hôpital, selon les équipes de secours.

La catastrophe, provoquée par des précipitations, s'est produite à 9h08 le 17 juillet dans le quartier de Hanjia, relevant du district autonome Miao et Tujia de Pengshui, le long d'une section de la rivière Wujiang. Une dizaine de bâtiments résidentiels ont été ensevelis.

Les opérations de recherche terrestres sur le site sont terminées, tandis que les recherches sous-marines et le nettoyage du lit de la rivière se poursuivent. Les travaux pour rétablir la circulation et la vie normale sont en cours.

Xinhua/VNA/CVN