Japon : 28 morts suite au séisme de Kumamoto

Le secrétaire général du gouvernement japonais, Minoru Kihara, a déclaré jeudi 30 juillet que le bilan du séisme de Kumamoto s'élevait à 28 morts à 06h30 heure locale, y compris les personnes dont la cause du décès reste à déterminer si elle est liée à la catastrophe.

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Le secrétaire général du gouvernement japonais, Minoru Kihara, a déclaré jeudi 30 juillet que le bilan du séisme de Kumamoto s'élevait à 28 morts à 06h30 heure locale, y compris les personnes dont la cause du décès reste à déterminer si elle est liée à la catastrophe.

Xinhua/VNA/CVN