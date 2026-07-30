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International / Société
Japon : 28 morts suite au séisme de Kumamoto

Le secrétaire général du gouvernement japonais, Minoru Kihara, a déclaré jeudi 30 juillet que le bilan du séisme de Kumamoto s'élevait à 28 morts à 06h30 heure locale, y compris les personnes dont la cause du décès reste à déterminer si elle est liée à la catastrophe.

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Vue du centre commercial Aeon Mall, où une explosion s’est produite après qu’un tremblement de terre d’une magnitude de 7,1 a frappé la préfecture de Kumamoto, dans le sud du Japon, le 28 juillet. 

Le secrétaire général du gouvernement japonais, Minoru Kihara, a déclaré jeudi 30 juillet que le bilan du séisme de Kumamoto s'élevait à 28 morts à 06h30 heure locale, y compris les personnes dont la cause du décès reste à déterminer si elle est liée à la catastrophe. 

Xinhua/VNA/CVN 

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