Pakistan : reprise des recherches pour sept alpinistes disparus, trois corps retrouvés

Les secours pakistanais ont repris samedi 1 er août les recherches pour retrouver sept alpinistes toujours portés disparus après une avalanche sur l'un des plus hauts sommets du monde, au lendemain de la découverte des corps de trois membres de l'expédition.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'avalanche s'est produite jeudi 30 juillet, interrompant tout contact avec une expédition internationale de dix personnes dirigée par le célèbre alpiniste britannico-népalais Nirmal Purja, 43 ans.

Les dépouilles retrouvées et transportées par hélicoptère vers un hôpital pour être formellement identifiées, sont celles d'une Américaine, d'une Omanaise et d'un Népalais, a indiqué vendredi soir 31 juillet le gouvernement de la région.

La police du Gilgit-Baltistan, région montagneuse du nord du Pakistan, a annoncé que des porteurs d'altitude et des secouristes avaient entamé une deuxième journée d'opérations, après une interruption vendredi 31 juillet en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Des secouristes et des hélicoptères de l'armée avaient ratissé la zone dès jeudi 30 juillet puis ont passé la nuit au camp de base, selon les autorités régionales.

"L'équipe de secours a signalé avoir repéré plusieurs autres corps d'alpinistes grâce à des images de drone. L'opération de secours est menée dans un terrain extrêmement difficile et dans des conditions météorologiques de haute montagne, par l'armée pakistanaise en coordination avec des alpinistes et secouristes locaux", a détaillé le gouvernement régional.

L'avalanche a eu lieu jeudi 30 juillet alors que les alpinistes tentaient l'ascension du Broad Peak (8.047 m) et évoluaient à environ 6.600 m d'altitude, selon les autorités régionales.

L'expédition comptait dix personnes dont Nirmal Purja, cinq Népalais, un Pakistanais, une Omanaise, une Américaine et un alpiniste chinois.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le dernier contact avec l'équipe remonte à jeudi matin 30 juillet, selon les autorités.

"Les données de leurs balises de localisation indiquent qu'ils ont été projetés sur plusieurs centaines de mètres le long de la montagne", a indiqué au quotidien Le Monde Naila Kiani, membre du Club alpin du Pakistan.

Surnommé "Nims", Nirmal Purja avait écrit cette semaine sur X qu'il était sur le point de devenir la première personne à gravir deux fois, sans oxygène, les quatorze "super sommets" de plus de 8.000 m.

"Broad Peak, je ne demande qu'une chose : pouvoir monter et redescendre sain et sauf", avait-il écrit.

Ancien membre de la Brigade des Gurkhas de l'armée britannique puis du Special Boat Service des Royal Marines, Nirmal Purja a battu plusieurs records depuis qu'il est devenu alpiniste professionnel et guide de haute montagne.

Entre avril et octobre 2019, il avait gravi les quatorze sommets de plus de 8.000 mètres en six mois et six jours, établissant alors un record.

Le Broad Peak est le 12e plus haut sommet du monde. Il est considéré comme l'un des plus durs et plus techniques pour les alpinistes parmi tous ceux dépassant 8.000 m d'altitude. Sa première ascension a été réalisée par une équipe autrichienne en 1957.

AFP/VNA/CVN