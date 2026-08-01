La Suisse surveille une hausse des cas de maladie d'origine inconnue chez les vaches laitières

Les signalements de fièvre, de diarrhée et de chute marquée de la production laitière se multiplient dans les élevages suisses, sans que la cause de cette maladie soit encore connue, ont indiqué mercredi 29 juillet les autorités fédérales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) "a connaissance de signalements faisant état d'une augmentation des cas de maladie chez les vaches laitières".

"Plusieurs détenteurs d'animaux rapportent notamment de la fièvre et des diarrhées, souvent accompagnées d'une baisse marquée de la production laitière" mais "la cause n'a pas encore pu être identifiée", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Des investigations sont en cours afin d'examiner "aussi bien des causes métaboliques que d'éventuelles causes infectieuses".

"À ce jour, aucun agent pathogène n'a été identifié comme cause infectieuse" et "aucun lien direct entre la vague de chaleur actuelle et les cas de diarrhée signalés n’est établi", a précisé l'Osav.

Mais il souligne que "les températures élevées représentent toutefois une charge importante, en particulier pour les vaches laitières à haut rendement, et peuvent les rendre plus vulnérables aux maladies".

Comme d'autres pays européens, la Suisse connaît ces dernières semaines des épisodes de chaleur à répétition, accompagnés d'un important déficit de précipitations.

L'Osav rappelle que durant les périodes de forte chaleur, les animaux doivent être systématiquement protégés contre le stress thermique, notamment en leur garantissant suffisamment d'eau, des zones ombragées et des mesures de rafraîchissement appropriées.

En outre, il souligne que des symptômes non spécifiques tels que la fièvre, la diarrhée ou une baisse de la production laitière "peuvent également être le signe d'une épizootie hautement contagieuse".

Aussi, l'Osav appelle les détenteurs d'animaux à "informer immédiatement leur vétérinaire afin que les examens nécessaires puissent être effectués, le cas échéant".

AFP/VNA/CVN



