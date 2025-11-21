Pakistan : 12 morts après l'explosion d'une chaudière dans une usine du Pendjab

Douze personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées vendredi matin 21 novembre lorsqu'une chaudière a explosé dans une usine chimique située dans une zone résidentielle de la province du Pendjab, dans l'Est du Pakistan, ont indiqué des sources policières.

Photo : CTV/CVN

L'explosion s'est produite vers 05h30 heure locale (00h30 GMT) dans la ville industrielle de Faisalabad, déclenchant un incendie gigantesque qui s'est rapidement propagé dans l'usine, ont précisé des sources policières à l'agence de presse Xinhua.

Les pompiers s'efforcent de maîtriser l'incendie afin d'empêcher qu'il n'atteigne les maisons voisines, ont-elles ajouté.

Selon la police, l'impact de l'explosion a provoqué l'effondrement des murs et des toits de plusieurs habitations adjacentes, et la plupart des morts et des blessés en étaient les résidents.

Les blessés ont été transportés vers un hôpital voisin, où plusieurs d'entre eux se trouvent dans un état critique.

Une opération de sauvetage est en cours, et le nombre de victimes pourrait augmenter, car plusieurs personnes seraient encore piégées à l'intérieur de l'usine.

Xinhua/VNA/CVN