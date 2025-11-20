Espagne : rare naissance d'un rhinocéros blanc au zoo de Valence

Un bébé rhinocéros blanc est né début novembre au zoo de Valence, dans l'Est de l'Espagne, dans le cadre du Programme européen pour les espèces en danger visant à assurer la survie de ces animaux menacés.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après 491 jours de gestation, la mère, Kwanza, a finalement donné naissance à un petit mâle, selon le zoo du Bioparc de Valence, qui a publié une vidéo montrant l'accouchement et les embrassades émues des soigneurs observant à distance une naissance qu'ils attendaient depuis longtemps.

"Nous sommes très heureux car nous avons essayé avec des inséminations artificielles, et de manière naturelle et nous avons enfin réussi", a célébré Loles Carbonell, directrice technique des animaux du Bioparc dans une vidéo publiée par le centre, sans préciser comment la conception avait eu lieu.

Il s'agit de la première naissance d'un rhinocéros blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) en près de 18 ans d'existence du centre.

Une vidéo prise quelques jours après montre le petit, encore sans nom, très actif et gambadant aux côtés de sa mère, déjà remise de l'accouchement, selon Raúl Olmo, membre de l'équipe de soin animal du Bioparc.

"Cette naissance est très importante pour le programme international de conservation, car il s'agit d'une espèce très menacée", a souligné ce dernier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le nom du petit, un bébé de couleur sombre aux oreilles pointues, sera choisi par le biais d'un vote parmi une liste d'options proposées par ses soigneurs.

Le rhinocéros blanc est très prisé des braconniers pour ses cornes d'ivoire et figure dans la catégorie "quasi menacée" de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Réputés plus solitaires, les rhinocéros noirs (Diceros bicornis) se distinguent des rhinocéros blancs non pas par la couleur qui est la même, mais par leur machoire, plus large chez le rhinocéros blanc qui a aussi un comportement plus sociable.

AFP/VNA/CVN