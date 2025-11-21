Un incendie provoque l'évacuation d'un pavillon à la COP30 au Brésil

Un incendie s'est déclaré jeudi 20 novembre dans un pavillon de la 30 e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP30) qui se tient actuellement dans la ville brésilienne de Belem, provoquant l'évacuation des lieux par les pompiers, selon les autorités locales.

L'incident s'est produit dans la zone bleue, qui abrite les stands internationaux et les salles aménagées pour les négociations officielles, ont indiqué les organisateurs.

Le ministre brésilien du Tourisme, Celso Sabino, a déclaré que l'incendie, qui s'est déclaré peu après 14h00, heure locale, a été maîtrisé vers 14h30, sans faire de blessés jusqu'à présent.

Helder Barbalho, gouverneur de l'État du Para, où se trouve Belém, a déclaré aux médias locaux que les équipes d'urgence enquêtent actuellement sur deux causes possibles de l'incident : une panne de générateur ou un court-circuit dans l'un des stands installés pour la conférence.

