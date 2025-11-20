Le chef de l'ONU Climat souligne les progrès réalisés lors de la COP30

Le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Simon Stiell, a souligné mercredi 19 novembre les progrès réalisés dans le cadre du programme d'action de la COP30 sur les changements climatiques et a insisté sur l'urgence de traduire les engagements en actions concrètes.

"Le monde entier observe et souhaite que la coopération climatique reste solide dans un monde fracturé", a déclaré Simon Stiell lors de l'événement de haut niveau de l'Action mondiale pour le climat, qui s'est tenue du 11 au 19 novembre pendant la COP30.

Dans son allocution, M. Stiell a présenté les réalisations importantes de la COP30, ou la 30ᵉ Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tient actuellement dans la ville de Belém au Brésil. La conférence a débuté le 10 novembre et se poursuivra jusqu'au 21 novembre, les négociations sur le climat étant actuellement dans leur phase finale.

"La COP30 a récolté une feuille de score impressionnante en matière d'actions climatiques concrètes, qui se traduiront également par des économies plus fortes, davantage d'emplois et une meilleure qualité de vie pour des millions de personnes", a fait savoir M. Stiell.

Il a évoqué les investissements majeurs dans les énergies propres et les réseaux électriques, le plan mondial visant à quadrupler les carburants durables, les efforts visant à développer de nouvelles industries vertes et le canal grandissant des financements destinés à l'adaptation au changement climatique.

Il a souligné que la transformation était également visible dans les plans climatiques nationaux, où des approches englobant l'économie toute entière et la société toute entière prennent forme, quelque chose d'"impensable il y a seulement quelques années".

"Mais ce n'est pas le moment de se féliciter, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. De s'efforcer d'obtenir des résultats mesurables et concrets pour les populations, pour les économies et pour la planète", a déclaré le chef de l'ONU Climat, appelant à déployer des efforts pour "obtenir des résultats rapides, équitables et à grande échelle".

M. Stiell a également souligné l'importance d'aligner le programme d'action climatique sur les négociations de la COP30, affirmant que ce programme permettait d'élaborer des plans climatiques fondés sur des solutions pratiques visant à réduire les émissions et à renforcer la résilience.

Afin d'aider à traduire les engagements en actes, le programme d'action de la COP30 a donné la priorité à 30 objectifs qui englobent l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et les moyens de mise en œuvre, dans des domaines majeurs comprenant la transition énergétique, l'industrie et les transports, la gestion des forêts, des océans et de la biodiversité, et la transformation des systèmes agricoles et alimentaires.

