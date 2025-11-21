Séisme dans le centre du Bangladesh : trois morts, selon un bilan provisoire

Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a frappé vendredi 21 novembre le centre du Bangladesh, au Nord-Est de la capitale du pays Dacca, faisant au moins trois morts et des dizaines de blessés, selon un bilan provisoire du Département de la santé.

Parmi les trois victimes figure un étudiant d'une faculté de médecine située dans le quartier d'Armanitola, dans la banlieue de Dacca, a-t-on précisé de même source. Des dizaines de blessés ont également été recensés, a précisé le Département de la santé, sans autre détail jusqu'ici.

La secousse s'est produite à 10h38 (04h38 GMT) et son épicentre a été localisé près de la ville de Narsingdi, selon l'Institut américain d'études géologiques (USGS), qui a suggéré la possibilité d'un "nombre significatif de victimes".

Les services bangladais de météorologie ont pour leur part fait état d'un séisme d'une magnitude de 5,7 avec pour épicentre la ville de Mabhabdi, dans le district de Narsingdi, ajoutant que la secousse avait été ressentie pendant 26 secondes.

Le séisme est survenu à une heure où une part importante de la population se trouvait à son domicile vendredi, jour de congé hebdomadaire dans le pays de 170 millions d'habitants à forte majorité musulmane. Il a été fortement ressenti dans les rues de Dacca, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

La secousse a été perçue jusque dans la mégapole indienne de Calcutta (Nord-Est), à quelque 300 km à l'ouest de Dacca, a indiqué à l'AFP le directeur du centre indien de sismologie, OP Mishra.

Dans le quartier de Salt Lake City, qui accueille de nombreuses entreprises de la "tech" locale, de nombreux habitants ont évacué rapidement bureaux et domiciles, a rapporté un correspondant de l'AFP.

"J'ai senti des secousses et des secousses et mon lit a tremblé", a témoigné l'un d'eux, Sumit Dutta, 66 ans : "je suis sorti en trombe de ma chambre". Les autorités de Calcutta n'ont fait état d'aucune victime ni dégât dans l'immédiat.

Le Bangladesh est souvent le théâtre de secousses telluriques, mais le dernier tremblement de terre en date important survenu sur son sol remonte à 1896.

AFP/VNA/CVN