La Chine a achevé la première phase d'essais technologiques 6G

La Conférence 2025 sur le développement de la 6G s'est récemment tenue à Beijing, capitale de la Chine. Selon des sources concordantes, la Chine a achevé la première phase des essais technologiques 6G, établissant ainsi une réserve de plus de 300 technologies clés.

Les essais technologiques 6G en Chine se déroulent en trois phases : la phase d'essais des technologies clés, destinée à préciser les principales orientations technologiques de la 6G ; la phase d'essais des solutions techniques, au cours de laquelle des prototypes 6G seront développés pour des scénarios types et des indicateurs de performance ; et la phase d'essais de mise en réseau systémique, qui verra le développement d'équipements pré-commercialisés et la réalisation de tests sur les produits clés de la 6G.

La Chine renforce actuellement les travaux de recherche sur les technologies essentielles de la 6G et sur les solutions technologiques intégrées, et promeut de manière coordonnée la R&D, l'élaboration des normes, la vérification expérimentale et la préparation des applications, afin de jeter des bases solides pour la normalisation et l'industrialisation de la 6G.

Selon Wu Hequan, membre de l'Académie d'ingénierie de Chine, dans l'ère actuelle de la 5G, le smartphone demeure le principal terminal d'accès à l'Internet mobile et le pilier de l'économie mobile. Il est prévu que, dans l'ère de la 6G, le marché du côté des consommateurs restera le principal moteur des services, ce qui nécessitera de nouveaux terminaux et de nouveaux services d'application pour soutenir le développement de la 6G.

Xinhua/VNA/CVN