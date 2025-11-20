Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans d'Instagram et Facebook le 4 décembre

Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans de Facebook et d'Instagram à partir du 4 décembre, six jours avant l'entrée en application d'une loi radicale interdisant aux adolescents l'accès aux réseaux sociaux.

>> L'Australie veut obliger les géants du numérique à payer pour les contenus médias qu'ils relaient

>> L'Australie "préoccupée" par le revirement de Meta sur le fact-checking

>> Meta (Facebook, Instagram) met fin à ses programmes pour la diversité

>> Instagram va filtrer davantage de contenus sur les comptes ados et encadrer l'IA

>> Meta supprime 600 emplois au sein de sa division IA





"À partir d'aujourd'hui, Meta va notifier les utilisateurs australiens qu'il comprend être âgés de 13 à 15 ans qu'ils perdront l'accès à Instagram, Threads et Facebook", a annoncé jeudi 20 novembre le groupe américain dans un communiqué.

"Meta commencera à bloquer les nouveaux comptes des moins de 16 ans et à révoquer les accès existants à partir du 4 décembre, et prévoit de supprimer tous les comptes connus de moins de 16 ans d'ici le 10 décembre", précise le texte.

Les adolescents pourront accéder à leurs comptes "exactement tels qu'ils les ont laissés" une fois qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, a assuré Meta.

L'Australie va à partir du 10 décembre forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans, faute de quoi elles s'exposeraient à de lourdes amendes.

"Nous partageons l'objectif du gouvernement australien de créer des expériences en ligne sûres et adaptées à l'âge, mais couper les adolescents de leurs amis et de leurs communautés n'est pas la solution", a fait valoir le groupe.

AFP/VNA/CVN