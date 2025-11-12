Pakistan

Douze morts dans un attentat-suicide devant un complexe judiciaire de la capitale

Au moins douze personnes ont été tuées et 27 autres blessées le 11 novembre après-midi dans un attentat-suicide devant les tribunaux de district d'Islamabad, la capitale pakistanaise, a déclaré le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, aux médias locaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur les lieux de l'explosion, M. Naqvi a indiqué qu'un kamikaze avait déclenché son gilet chargé d'explosifs devant le complexe judiciaire, qui abrite plusieurs tribunaux de district.

La police et les équipes de secours sont immédiatement intervenues pour transporter les victimes à l'Institut des sciences médicales du Pakistan.

Un responsable du service de communication de la police d'Islamabad a confié que le bilan pourrait s'alourdir en raison de l'état critique de certains blessés.

Selon le rapport d'enquête préliminaire, le terroriste souhaitait pénétrer dans l'enceinte du complexe judiciaire, mais a renoncé à franchir le strict dispositif de contrôle de sécurité pour finalement attaquer un véhicule de police stationné à l'extérieur.

L'explosion a provoqué l'embrasement de plusieurs véhicules et l'onde de choc en a endommagé plusieurs autres.

La police a confirmé avoir retrouvé des parties du corps du kamikaze sur place, précisant que les équipes médico-légales avaient entamé le processus d'identification de l'assaillant.

L'administration du district a procédé à l'évacuation de l'ensemble du site judiciaire tandis que les services de sécurité lançaient une opération de ratissage dans le secteur.

Me Malik Khalid Khan, présent dans le complexe judiciaire au moment des faits, a affirmé que l'attaque s'était produite pendant les heures de pause du tribunal, lorsque de nombreuses personnes se trouvaient à l'extérieur.

Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Toutefois, des sources sécuritaires ont declaré que l'attentat semblait être l'œuvre du groupe illicite Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) opérant depuis l'Afghanistan.

Xinhua/VNA/CVN