Paix, stabilité et développement au cœur de la 6e Conférence parlementaire mondiale

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, participera à la 6 e Conférence mondiale des présidents de parlement en Suisse, mènera des activités bilatérales en Suisse et effectuera des visites officielles au Maroc et au Sénégal du 22 au 30 juillet 2025.

>> Le président de l'Assemblée nationale attendu en Suisse, au Maroc et au Sénégal

>> Le président de l’Assemblée nationale au Sénégal pour approfondir les liens

>> La tournée de Trân Thanh Mân au Sénégal ouvre de nouvelles perspectives de coopération

Photo : VNA/CVN

Ce voyage est effectué à l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, et du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye,

À cette occasion, lors de son interview à la presse, le vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale Dôn Tuân Phong, a souligné l'objectif et l'importance de la Conférence, ainsi que l'esprit de promotion de mesures de coopération pour la paix, la stabilité et le développement durable dans le monde.

Selon Dôn Tuân Phong, cette conférence sera un événement majeur de la diplomatie parlementaire.

Elle se tiendra à Genève, en Suisse, avec la participation des parlements de près de 120 pays. Cela démontre l'importance et l'intérêt des parlements des pays pour la situation mondiale, ainsi que la nécessité de coopérer et de résoudre ensemble les difficultés et les défis du monde actuel.

Cette Conférence a pour thème : "Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous". "Dans le contexte mondial actuel, il s'agit d'un sujet d'actualité qui témoigne de l'inquiétude du monde en général et des parlements des pays en particulier", a déclaré Dôn Tuân Phong.

La délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne, conduite par son président, Trân Thanh Mân, participera à cette conférence.

Dôn Tuân Phong a déclaré que les activités de la délégation seraient passionnantes. Le président de l'Assemblée nationale interviendra notamment en séance plénière et tiendra des réunions bilatérales avec le président et le secrétaire général de l'Union interparlementaire, ainsi qu'avec les présidents des parlements et des assemblées nationales de nombreux pays, favorisant ainsi les relations bilatérales dans tous les domaines, y compris la coopération parlementaire.

Le discours du président de l'Assemblée nationale en séance plénière devrait transmettre un message sur les orientations et les politiques du Vietnam, notamment sa politique de coopération pour la paix et le développement durable dans le monde. Par ailleurs, des représentants de la délégation vietnamienne prendront la parole lors de plusieurs séances de discussion thématiques.

Les messages devraient être très variés, axés sur l'évaluation de la situation mondiale actuelle et la nécessité de promouvoir la coopération multilatérale. En tant que représentants du peuple, porte-parole des aspirations des électeurs et des peuples, les parlements des pays doivent notamment s'unir pour promouvoir des mesures de coopération en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans le monde.

Dans un monde complexe, marqué par le chaos, comme l'indique le thème de la Conférence, la nécessité d'une telle coopération se fait de plus en plus sentir. Le président de l'Assemblée nationale devrait également proposer des mesures appelant les parlements des pays et l'Union interparlementaire à unir leurs forces, à respecter le droit international pour résoudre les différends par des moyens pacifiques et à relever ensemble les défis environnementaux en faveur du développement durable, a conclu Dôn Tuân Phong.

VNA/CVN