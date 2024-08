Thaïlande

Paetongtarn Shinawatra désignée comme candidate au poste de Premier ministre

La coalition au pouvoir en Thaïlande a désigné jeudi 15 août Paetongtarn Shinawatra, cheffe du parti Pheu Thai et fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, comme candidate au poste de Premier ministre du pays lors du prochain vote parlementaire.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'annonce a été faite après que le plus grand groupe de la coalition gouvernementale, le parti Pheu Thai, eut accepté de soutenir Mme Paetongtarn, 37 ans, en tant que candidate au poste de Premier ministre, à la suite de la révocation par le tribunal de Srettha Thavisin dans une affaire de violation de l'éthique.

"Le parti Pheu Thai est prêt à faire avancer la nation avec le soutien de tous les partenaires de la coalition, car nous sommes déterminés à relever les défis économiques", a déclaré Mme Paetongtarn lors d'une conférence de presse.

Anutin Charnvirakul, chef du parti Bhumjaithai, le deuxième groupe le plus important de la coalition, a déclaré que pour assurer la continuité de la gouvernance, les partis de la coalition étaient prêts à collaborer avec Mme Paetongtarn et à la soutenir dans sa candidature au poste de Premier ministre.

L'alliance de 11 partis dirigée par le parti Pheu Thai détient actuellement 314 sièges à la Chambre des représentants du Parlement. Pour être élu Premier ministre, un candidat doit obtenir l'approbation de la majorité simple des 493 législateurs.

Xinhua/VNA/CVN