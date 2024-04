La Thaïlande vise 20 millions d’emplois grâce à son projet de "puissance douce"

Paetongtarn Shinawatra, présidente du Comité national pour le développement de la puissance douce, a déclaré que le projet offrira aux gens des cours de perfectionnement et de recyclage.

Tous les citoyens peuvent commencer à s'inscrire début juin via des canaux en ligne sur des applications mobiles ou des sites web, ainsi que sur place dans les bureaux locaux du Fonds national des villages et du Bureau de la communauté urbaine.

Les cours devraient accueillir 266.400 participants en ligne et 30.210 participants sur place. Ils couvriront les compétences professionnelles dans des secteurs ciblés, notamment l’alimentation, le cinéma et le théâtre, la musique, le sport, la mode, les festivals, le livre, le jeu vidéo, le tourisme et l’art.

Paetongtarn Shinawatra a déclaré que l'un des cours culinaires du projet, intitulé "Un village, un chef de cuisine thaïlandaise", s'était concrétisé. Il a été conçu par Chumpol Jangprai, célèbre chef thaïlandais et président du comité directeur de l'industrie alimentaire du Comité national pour le développement du pouvoir doux, et son équipe.

Elle a déclaré que le Parti Pheu Thai considère l'industrie du soft power comme une opportunité d'augmenter les revenus des Thaïlandais, faisant passer la Thaïlande d'un pays à revenu intermédiaire à un pays à revenu élevé. Les métiers créant du "soft power" comme les chefs cuisiniers, les combattants de Muay Thai, les professeurs de Muay Thai et les couturières permettront aux Thaïlandais de gagner plus en leur assurant un revenu d'au moins 200.000 THB par an.

