Environ 500 écoles de la bande de Gaza ont été pilonnées

Au moins 477 des 564 écoles de la bande de Gaza ont été bombardées et détruites pendant le conflit entre Israël et le groupe palestinien radical Hamas. C'est ce qu’a rapporté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH) dans les territoires palestiniens occupés.

Xinhua/VNA/CVN

Selon la source, 344 écoles ont été directement touchées et 133 autres ont été détruites par les combats qui se sont déroulés à proximité. Il s’agit de 264 écoles publiques, 57 écoles privées et 156 écoles de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Selon le rapport, les autorités de défense civile de la bande de Gaza ont indiqué que, depuis octobre dernier, 180 écoles, qui sont des sites d'hébergement temporaire pour les réfugiés, avaient été touchées.

Samedi 10 août, le service de presse de l'armée a fait état d'une frappe aérienne ciblée contre un "centre de commandement opérationnel du Hamas situé à l'intérieur d'une mosquée dans un centre scolaire". Selon l'armée, trois projectiles de haute précision ont été tirés sur le centre, tuant 31 radicaux des groupes armés des organisations palestiniennes Hamas et Jihad islamique.

Selon le service de défense civile de l'enclave palestinienne, au moins 93 personnes, dont 11 enfants et 6 femmes, ont été tuées dans le bombardement.

TASS/VNA/CVN