La Thaïlande veut promouvoir les "puissances douces" en Chine

Dans le but de stimuler les exportations au cours du second semestre de cette année, le Département thaïlandais de promotion du commerce international (DITP) se concentrera sur la pénétration du marché chinois, y compris Hong Kong (Chine), avec les puissances douces thaïlandaises, notamment les produits alimentaires, fruits, mode, films et foires.

Le directeur général du DITP, Phusit Ratanakul Seriroengrit, a déclaré lundi 15 juillet que ses huit bureaux en Chine avaient été chargés d'organiser des activités pour promouvoir ces produits.

Des festivals de promotion de la cuisine thaïlandaise auront lieu sur le continent et dans la région administrative spéciale, sur place et sur les réseaux sociaux, en se concentrant sur la sensibilisation aux aliments ayant reçu la certification Thai SELECT.

Selon Phusit Ratanakul Seriroengrit, des activités auront lieu lors de festivals importants en Chine, tels que le festival de la bière à Qingdao et le festival d'été à Shanghai. Il a noté que ces activités seront diffusées sur des plateformes comme Little Red Book (Xiaohongshu), Weibo et Dianping.

Des activités similaires seront organisées dans les centres commerciaux et les supermarchés de six villes secondaires, à savoir Dongguan, Wuhan, Liuzhou, Xiamen, Xi'an et Ningxia.

Phusit Ratanakul Seriroengrit a déclaré que les activités visant à promouvoir les fruits thaïlandais avaient démarré à Kunming, Chongqing, Jiangxi et Guangzhou en mai, générant 40 millions de THB (1,1 million d'USD) en valeur commerciale.

Il a noté que ces activités étaient axées sur l'introduction du goût, de la qualité, des normes de sécurité et de la variété des fruits thaïlandais.

Par ailleurs, le DITP prévoit de promouvoir les articles et accessoires de mode en Chine à travers une soirée de gala à Shanghai en août et une foire et un défilé de mode à Hong Kong du 4 au 7 septembre.

En ce qui concerne les films, il a confirmé que le film thaïlandais à succès "Lahn Mah" ou "Comment gagner des millions avant la mort de grand-mère" avait reçu un bon accueil à Hong Kong et que le bureau du DIPT à Shanghai envisageait de promouvoir Lahn Mah avant sa sortie en Chine en septembre de cette année.

Le DIPT a également sélectionné des entrepreneurs thaïlandais pour participer à plusieurs salons en Chine, tels que Thai Brands Kunming 2024 du 23 au 28 juillet, China - ASEAN Expo 2024 du 24 au 28 septembre et China International Import Expo du 5 au 10 novembre. Le département collaborera avec des centres commerciaux et des magasins de proximité en Chine et à Hong Kong pour organiser des foires promouvant les produits thaïlandais.

