Le printemps revient en touches de couleur dans le Vieux quartier de Hanoï

Le printemps s’est installé en touches de couleur dans le vieux quartier de Hanoï, où une exposition d’art intitulée "Saluer le printemps Binh Ngo 2026" a ouvert ses portes, apportant couleurs printanières et esprit festif au cœur de la capitale.

>> La Foire nationale du printemps 2026 prévue début février à Hanoï

>> La Fête du Têt 2026 à la Maison de la jeunesse débutera le 1er février

Photo : Vietnamplus/CVN

Organisée par le Comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux quartier de Hanoï, cette exposition est un événement culturel phare du Têt vietnamien - Têt du vieux quartier 2026, un programme de longue durée visant à préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles tout en créant des espaces printaniers accueillants pour les habitants, a déclaré Ngô Thi Thuy Duong, présidente du comité de gestion.

Elle a exprimé une admiration particulière pour la manière dont les artistes ont recréé la beauté des hauts plateaux du Nord-Ouest, où les fleurs de prunier et de pêcher, les toits paisibles et l’image de l’animal du zodiaque Binh Ngo se promenant dans les prairies ouvertes se mêlent dans une harmonieuse symphonie de couleurs, véhiculant des messages d’espoir et d’un nouveau départ prospère.

"Avec pour mission de faire du Centre d’échanges culturels du vieux quartier de Hanoi un lieu de rencontre et de diffusion des valeurs artistiques, l’exposition rend hommage non seulement à la créativité des artistes, mais sensibilise également la communauté à l’importance des valeurs spirituelles du Têt", a-t-elle ajouté.

L’exposition présente une perspective riche et multiforme à travers les œuvres de quatre artistes : Nguyên Ngoc Binh, Dang Thanh Duong, Nguyên Quy Duong et Nguyên Ngoc Phuong.

Près de 100 peintures, chacune ouvre une fenêtre sur une vision unique du printemps. Ensemble, elles invitent les visiteurs à un voyage à travers des palettes de couleurs vibrantes, des nuances émotionnelles subtiles et des vœux sincères de paix et de prospérité pour la nouvelle année.

L’artiste Nguyên Ngoc Binh a expliqué que l’exposition réunit quatre artistes de générations et de régions d’origine différentes, travaillant avec des matériaux et des styles artistiques variés. Si certaines œuvres sont audacieuses et intenses, d’autres douces et sereines, toutes reflètent une passion commune pour la création de la beauté par le biais de coups de pinceau et de superpositions de couleurs, célébrant les paysages naturels et le peuple du Vietnam.

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 1er mars au Centre d’échanges culturels du Vieux quartier de Hanoï, 50 rue Dào Duy Tu, Hanoï.

VNA/CVN