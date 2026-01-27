La traversée de la "Terre Pure" à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï

L’exposition photographique "L’Himalaya : la Terre Pure" se tiendra à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, offrant aux visiteurs un voyage visuel au cœur des paysages, de la culture et des habitants de la région himalayenne.

>> Exposition : "Cua Nam convergent" - photographie au carrefour du passé et du futur

>> Genève : une exposition photographique rapproche le Vietnam des amis internationaux

Photo : VNA/CVN

L'exposition est née d’une rencontre entre Nguyên Manh Duy, fondateur d’OM Himalaya, et le photographe Lhakpa Sonam Sherpa à Katmandou, au Népal, début 2025.

Plus qu’une simple présentation visuelle, "L’Himalaya : la Terre Pure" est conçue comme un voyage invitant les visiteurs à s’imprégner de l’énergie sereine et apaisante des chaînes enneigées de l’Himalaya.

À travers son objectif, Lhakpa Sonam Sherpa offre au Vietnam non seulement des panoramas himalayens à couper le souffle, mais aussi des archives photographiques exceptionnelles capturant la vie et la culture au pied de l’Everest, surnommé le "Toit du monde".

Ses œuvres dépeignent la grandeur, l’immensité et la beauté mystique de la nature, puisant leur inspiration dans un héritage photographique de toute une vie et un lien profond avec sa terre natale. C’est la première fois que le public vietnamien peut découvrir l’Himalaya à travers le regard d’un photographe sherpa.

Lhakpa Sonam Sherpa est également le fondateur du Sherwi Khangba Hotel Museum, un espace culturel dédié à la préservation de l’histoire de l’alpinisme himalayen et du patrimoine autochtone, reconnu par Google Street View et le légendaire alpiniste Reinhold Messner. Il a consacré sa vie à la recherche, à la conservation et à la promotion des valeurs culturelles de la vallée du Khumbu.

Il est accompagné de Nguyên Manh Duy, surnommé le "conteur de l’Himalaya", dont les photographies reflètent plus d’une décennie de voyages personnels, de ses premières rencontres avec la région à ses ascensions réussies de l’Everest et du Lhotse en 2025.

Ses récits visuels traduisent une transformation intérieure et la résilience forgée par les paysages himalayens. Le fondateur d’OM Himalaya a travaillé pendant dix ans dans le journalisme avant de se rendre pour la première fois au Népal et au Tibet en 2014.

Nguyên Manh Duy est devenu le premier Vietnamien à gravir l’Everest et le Lhotse en une seule semaine, en mai 2015. Par la suite, il a été un pionnier dans l’introduction au Vietnam des pratiques de pleine conscience himalayennes, de la guérison par le son des bols chantants et des arts thérapeutiques.

L’exposition, ouverte à tous et gratuite, accueille les visiteurs intéressés par les arts visuels et les valeurs culturelles et spirituelles de la région himalayenne en ce début d’année.

VNA/CVN