Cérémonie de remise des Prix "Tinh Hoa Viêt 2025" à Hô Chi Minh-Ville

Le soir du 26 janvier à Hô Chi Minh-Ville, s’est tenue pour la première fois la cérémonie de remise des Prix "Tinh Hoa Viêt 2025" (Quintessence du Vietnam), visant à honorer des valeurs créatives remarquables ayant apporté des contributions significatives à la vie culturelle et artistique du Vietnam en 2025.

La cérémonie a vu la présence du membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), vice-chef de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation de masse, président de l’Association des journalistes du Vietnam, Lê Quôc Minh, ainsi que des représentants de ministères, d’organismes et de collectivités locales ; des centaines d’artistes, de producteurs de programmes artistiques et de chercheurs culturels venus de tout le pays, sans oublier des milliers de spectateurs.

Cette année, les Prix Tinh Hoa Viêt ont rassemblé 70 nominations emblématiques, illustrant la rencontre entre les différentes facettes de la culture et de l’art vietnamiens, de l’académique au populaire, du traditionnel au contemporain. Dans un cadre solennel et ouvert sur l’international, ces élites se sont réunies pour célébrer les valeurs les plus méritantes, dans un esprit de solidarité, de modernité et de rayonnement mondial.

Selon le producteur Nguyên Phan Giang, Tinh Hoa Viêt 2025 n’est pas seulement une récompense, mais un écosystème de création culturelle associant la production de contenus de haute qualité, l’application des technologies et une exploitation multiplateforme, où la technologie accompagne l’art afin de garantir la transparence, l’équité et une large capacité de connexion.

Véritable succès viral, les nominations ont franchi la barre des 400 millions de vues et des 2 millions de votes et plus de 500.000 interactions via des mini-jeux en à peine trois mois après leur mise en ligne sur les réseaux sociaux. En particulier, le clip musical "Viêt Nam Tinh Hoa" a dépassé les 2 millions de vues en peu de temps, générant un fort écho au sein de la communauté.

Des distinctions prestigieuses

Lors de la soirée de remise des prix, le comité d’organisation a honoré 14 catégories relevant de deux grands domaines : l’Excellence musicale et l’Excellence pluridisciplinaire. Parmi les distinctions marquantes, le programme artistique politico-culturel "Tô quôc trong tim" (La Patrie dans le cœur) a reçu le prix du Programme de l’année. Le film Mua do a été récompensé au titre de l’Excellence cinématographique. La chanson Còn gì dep hon (Qu’y a-t-il de plus beau) du compositeur Nguyên Hùng a obtenu le prix de la Chanson de l’année. Le programme Chào Show a remporté deux prix : Rayonnement de la culture vietnamienne et Excellence créative, entre autres.

Le moment le plus marquant fut l’attribution du Prix de l’Excellence pour l’ensemble des contributions, la plus haute distinction des Prix Tinh Hoa Viêt 2025, décernée au compositeur Pham Tuyên, en témoignage de reconnaissance pour son dévouement exceptionnel à la culture et à l’art nationaux.

Les Prix Tinh Hoa Viêt sont une distinction culturelle et artistique d’envergure nationale, organisée annuellement par le journal Dai Doàn Kêt en collaboration avec la société ZOA Creative, avec pour objectif de bâtir un système de récompenses stratégique destiné à reconnaître et à diffuser les valeurs culturelles et artistiques emblématiques du peuple vietnamien.

Œuvres, artistes et programmes distingués aux Prix Tinh Hoa Viêt 2025 :

• Programme de l’année : Concert national - Tô quôc trong tim.

• Chanson de l’année : Còn gì đẹp hơn.

• Clip musical de l’année : Bắc Bling.

• Compositeur de l’année : Nguyên Hùng.

• Producteur musical de l’année : DTAP.

• Excellence cinématographique : Film Mua do de la réalisatrice Dang Thái Huyên (Cinéma de l’Armée).

• Excellence en arts plastiques : Dông chìm day nuoc du peintre Ca Lê Thang.

• Excellence créative et Rayonnement de la culture vietnamienne : Chào Show.

• Excellence théâtrale : La comédie musicale Giâc mo Chí Phèo, mise en scène par Duong Câm.

• Excellence littéraire : Chuyên nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) de l’écrivaine Phan Thi Vàng Anh.

• Excellence artistique pluridisciplinaire : L’ouvrage Di tích Quôc gia Dac biêt – Chùa Viêt, dirigé par Nguyên Van Hùng, réalisé avec l’Institut de recherche sur le patrimoine culturel.

• Excellence pour l’ensemble des contributions : Compositeur Pham Tuyên.

Texte et photos : Minh Thu/CVN