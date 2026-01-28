Concert de la lumière - Bienvenue à l'Année 2026 : une symbiose inédite entre technologie et patrimoine

Le programme artistique exceptionnel "Concert de la Lumière - Bienvenue à l'Année 2026" se déroulera le 31 janvier 2026 à 20h00, sur la place de la Révolution d’Août, devant le prestigieux Opéra de Hanoï.

Le journal Nhân Dân (Peuple), en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Hanoï, a officiellement annoncé le 27 janvier la tenue du programme artistique exceptionnel "Concert de la Lumière - Bienvenue à l'Année 2026". Placé sous le thème "Vibrant Light" (Lumière éclatante), cet événement marquera une étape majeure dans la célébration de la nouvelle année en fusionnant, pour la première fois, art de pointe et héritage historique.

Ouvert gratuitement au public et aux touristes, l’événement s’annonce comme le rendez-vous culturel phare de la capitale.

Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse du Parti et président de l’Association des journalistes vietnamiens, a souligné la portée symbolique du projet. Selon lui, le choix de la place de la Révolution d’Août - un espace emblématique mais à capacité limitée (environ 12 000 personnes) - est délibéré : il s’agit d’ancrer l’expression artistique dans les valeurs architecturales et patrimoniales du pays.

"Ce programme ne se limite pas à une célébration esthétique ; il vise à diffuser des valeurs culturelles durables, à renforcer l'unité nationale et à nourrir l'aspiration au développement du Vietnam dans cette nouvelle ère", a déclaré Lê Quôc Minh.

Cette édition 2026 revêt une dimension politique profonde, en célébrant le succès du XIVe Congrès national du Parti. Placé sous la direction artistique de Dang Lê Minh Tri, le concert propose une approche de "l’art total". Pour la première fois au Vietnam, un système technologique de performance complexe et mobile à grande échelle sera déployé sur la façade de l’Opéra de Hanoï.

L’objectif est de faire interagir musique, lumière et espace urbain pour raconter une histoire commune. La programmation réunira une pléiade d’artistes de renom représentant plusieurs générations de la scène musicale vietnamienne.

Face à l’affluence attendue, bien supérieure à la jauge nominale de la place, le Comité populaire de Hanoï a mobilisé l’ensemble des services compétents. Des plans rigoureux en matière de sécurité routière, d’ordre public et de prévention des incendies ont été mis en place pour garantir une expérience sereine aux spectateurs.

En choisissant la lumière comme langage artistique universel, le concert de la Lumière se veut le symbole de la confiance, de l’esprit d’innovation et de la volonté d’essor du peuple vietnamien.

