Hair, Paper, Water sans fard au festival de cinéma En Ville ! à Bruxelles

Le documentaire vietnamo-belge Hair, Paper, Water sera projeté le 30 janvier au soir au festival de cinéma documentaire En ville ! à Bruxelles et devrait attirer un large public ainsi que des cinéastes internationaux.

Selon Pauline David, programmatrice du festival de films documentaires En ville !, Hair, Paper, Water s’est distingué dès le premier visionnage par sa narration sobre et son approche ancrée dans le vécu, laissant la réalité guider le récit.

La collaboration entre les réalisateurs Truong Minh Quy (Vietnam) et Nicolas Graux (Belgique) a attiré l’attention, tandis que le caractère distinctif du film réside dans son utilisation du format 16 mm et une démarche formelle exploratoire.

Tourné dans des lieux reculés, ce documentaire immersif et hypnotisant dévoile des histoires qui abordent des thèmes universels tels que la famille, l’héritage et le rapport entre l’homme et la nature.

À une époque où le cinéma documentaire vietnamien, notamment dans les pays francophones, demeure relativement méconnu, la projection de Hair, Paper, Water, offre au public bruxellois l’opportunité de découvrir une tradition cinématographique et une scène culturelle rarement représentées sur les écrans locaux.

Hair, Paper, Water a remporté le Léopard d’or dans la section Cinéastes du présent lors du 78e Festival international du film de Locarno en Suisse, en août 2025, après quoi il a trouvé de belles vitrines au Festival du film de New York et au Festival BFI de Londres.

Le film suit Cao Thi Hâu, une femme de l’ethnie Ruc au Vietnam, et explore sa vie quotidienne, ses savoirs traditionnels de guérisseuse et la transmission de sa langue fragile. Sublimé par le grain des images tournées à la caméra Bolex, un dialogue poétique entre le présent et la mémoire se déploie, aussi immersif que passionnant.

Le film capture la coexistence entre tradition et modernité, la fragilité des transmissions, et la résilience des femmes face aux difficultés du village, tout en gardant une simplicité et une authenticité qui touchent le public par leur universalité.

La septième édition du Festival international du film documentaire En ville ! se déroule du 26 janvier au 1er février dans plusieurs cinémas bruxellois. Elle présente 27 nouveaux films belges et internationaux, dont 18 en avant-première belge.

Grâce à sa participation au Festival international du film documentaire En ville ! à Bruxelles, Hair, Paper, Water poursuit le parcours international de ce film vietnamien très apprécié et contribue à faire découvrir au public européen les images, la culture et le quotidien des minorités ethniques du Vietnam.

