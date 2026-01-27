Les industries culturelles, nouveau moteur de croissance

La période 2021-2025 a marqué un tournant décisif pour les industries culturelles vietnamiennes, avec une croissance remarquable dans des secteurs tels que le cinéma, la musique, le tourisme culturel et les jeux vidéo... Au-delà de recettes de plusieurs milliards de dollars, ce secteur a contribué de plus en plus à l’affirmation du soft power national du Vietnam sur la scène internationale.

Au cours des cinq dernières années, les industries culturelles ont connu un développement soutenu. Selon la Professeure associée et Docteure Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut vietnamien de la culture, des arts, du sport et du tourisme, elles contribuent non seulement à la croissance économique, à l’emploi et aux recettes budgétaires, mais renforcent également le "soft power" et la position internationale du pays à travers les produits et services culturels.

Contribution économique et culturel

D’après le rapport de bilan 2021-2025 du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la valeur de production des industries culturelles a atteint en moyenne 1.059.000 milliards de dôngs (environ 44 milliards de dollars). Le nombre d’établissements économiques a progressé de 7,2% par an, tandis que la main-d’œuvre a augmenté de 7,4% par an, illustrant un changement majeur de perception : la culture devient un pilier économique et social.

Le cinéma a connu une percée significative, passant de la reprise post-COVID-19 à une phase d’explosion des recettes et de diversification des genres. Plusieurs films vietnamiens ont dépassé le seuil des 100 milliards de dôngs, dont Mưa đỏ (Pluie rouge), avec près de 800 milliards de dôngs, démontrant la capacité du cinéma national, public comme privé, à séduire le public et à se rapprocher des standards internationaux.

La musique vietnamienne s’impose progressivement comme une industrie culturelle de pointe. Le développement des plateformes numériques et du streaming légal, ainsi que de grands concerts et programmes musicaux réunissant des dizaines de milliers de spectateurs, a témoigné du potentiel du marché intérieur et d’une capacité d’organisation de niveau international.

Sur le plan institutionnel, le gouvernement a promulgué plusieurs stratégies majeures, dont la Stratégie de développement culturel pour 2021-2025, avec une vision pour 2030, la Stratégie de développement des industries culturelles à l’horizon 2030, avec une vision pour 2045, ainsi que le Programme cible national pour le développement de la culture sur la période 2025-2035, confirmant la volonté de faire de la culture un pilier du développement durable.

Du potentiel au "soft power" stratégique

Le projet de Rapport politique du XIVᵉ Congrès national du Parti souligne le développement des industries culturelles et de l’économie du patrimoine, ainsi que la nécessité de répondre toujours mieux aux besoins culturels de la population.

Selon la Professeure et Docteure Tu Thi Loan, cette orientation marque une avancée majeure dans la pensée du Parti, la culture étant désormais reconnue comme un "soft power" stratégique, essentiel pour renforcer le prestige et l’influence du Vietnam dans l’intégration internationale. Il est nécessaire de créer des pôles et clusters d’industries culturelles, d’accélérer la transformation numérique, de soutenir l’entrepreneuriat créatif et de bâtir des marques culturelles nationales dans des domaines clés.

La Docteure Nguyên Thi Thu Hà, directrice du Centre de développement des industries culturelles et de l’art contemporain, affirme que l’État joue un rôle central dans l’orientation stratégique, l’investissement dans les infrastructures culturelles, le soutien financier à la création et la protection de la propriété intellectuelle.

Mises en œuvre de manière cohérente, ces orientations permettront aux industries culturelles vietnamiennes de franchir un nouveau cap, faisant de la culture un levier de croissance durable et une industrie créative compétitive à l’échelle mondiale, tout en affirmant l’identité et la place du Vietnam dans le monde.

