Le président Luong Cuong promeut deux officiers au grade de général de corps d’armée

Le président de la République, Luong Cuong, a présidé ce vendredi 19 décembre à Hanoï une cérémonie officielle pour remettre les décisions de promotion au grade de général de corps d’armée à deux officiers supérieurs du ministère de la Défense.

>> Décision présidentielle de promotion pour des officiers militaires et de la police

Photo : VNA/CVN

En sa qualité de président du Conseil de défense et de sécurité nationale et de commandant en chef des forces armées populaires, le chef de l’État a promu le général de division Dô Xuân Tung, chef adjoint du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, et le général de division Dô Van Banh, commissaire politique de l'Académie de la défense nationale.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président Luong Cuong a adressé ses félicitations a chaleureusement félicité les deux officiers nouvellement promus. Il a souligné que cette promotion constituait non seulement un honneur et une fierté pour l’ensemble des cadres et soldats de l’Armée populaire vietnamienne, mais aussi pour les familles et les localités d’origine des intéressés.

Le chef de l’État a salué les deux officiers comme des cadres d’élite du Parti, de l’État et de l’Armée populaire vietnamienne, formés de manière systématique, ayant grandi au sein des unités de base et été éprouvés à travers de nombreuses fonctions et environnements de travail. Il a souligné leur fermeté politique, leur haute moralité révolutionnaire, ainsi que leur sens exemplaire des responsabilités et leur dévouement à la cause de la construction et de la défense de la Patrie.

Abordant le contexte national et international, le président a relevé que la situation mondiale et régionale devrait continuer à évoluer de manière complexe. Si la paix, la coopération et le développement demeurent des tendances majeures, elles sont confrontées à de sérieux défis, notamment dans un contexte de concurrence stratégique accrue entre grandes puissances. Sur le plan intérieur, après près de quarante années de renouveau, le Vietnam a enregistré des réalisations majeures d’importance historique, tout en faisant face à de nouvelles difficultés et défis.

Dans ce contexte, le président de la République a exhorté les deux colonels généraux promus à continuer de promouvoir la glorieuse tradition de l’Armée populaire héroïque, à préserver les qualités morales révolutionnaires, à renforcer les liens étroits avec les cadres, les soldats et le peuple, et à poursuivre leurs efforts d’apprentissage et de perfectionnement afin d’être dignes de la mission et de l’éthique du commandement militaire, conformément à l’enseignement du Président Hô Chi Minh.

Au nom des officiers promus, le général de corps d’armée Dô Xuân Tung a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l'État et le peuple. Il s'est engagé à faire preuve d'une loyauté absolue envers la Patrie et à poursuivre l'apprentissage de la pensée et du style de vie de Hô Chi Minh.

Il a affirmé sa détermination à conseiller efficacement la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense pour mettre en œuvre les décisions stratégiques du Parti, visant à faire entrer le pays dans une "nouvelle ère de développement, de prospérité et de bonheur pour la nation".

VNA/CVN