Le Vietnam renforce sa coopération avec les Pays-Bas et Singapour

À l’occasion de sa participation au Sommet du G20 organisé en Afrique du Sud, le 23 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres bilatérales avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a adressé sa sympathie et exprimé sa solidarité envers le Vietnam face aux lourdes pertes causées par les récentes inondations. Il a souligné que, tout comme le Vietnam, les Pays-Bas sont un pays côtier confronté à des impacts croissants et complexes du changement climatique, et se tiennent prêts à coopérer et soutenir le Vietnam dans ce domaine.

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache de l’importance au renforcement global de ses relations avec les Pays-Bas - un partenaire de confiance, un bon ami et son premier partenaire commercial et d’investissement au sein de l’Union européenne. Il a appelé les Pays-Bas à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), à soutenir le retrait du "carton jaune" imposés aux produits de la pêche vietnamien par la Commission européenne et à approfondir la coopération en science-technologie, innovation, transformation numérique et intelligence artificielle...

Le Premier ministre néerlandais a réaffirmé que le Vietnam est l’un des partenaires les plus importants des Pays-Bas dans la région Asie–Pacifique et s’est dit favorable à l’intensification des échanges de délégations à haut niveau.

Les deux parties ont convenu de mener des études pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur, de mettre en œuvre efficacement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), d’approfondir davantage les deux cadres de partenariat stratégique sectoriel sur la réponse aux changements climatiques et l'agriculture durable.

Photo: VNA/CVN

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homogue singapourien Lawrence Wong, ont salué les résultats de leur 2ᵉ réunion annuelle tenue en octobre 2025 en Malaisie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d’approfondir davantage le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour, notamment à travers la mise en œuvre du Programme d’action pour la période 2025-2030. Il a souhaité renforcer la coopération dans les domaines de la science-technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la croissance verte.

Approuvant les propositions vietnamiennes, le Premier ministre Lawrence Wong a affirmé que Singapour continuera de soutenir le Vietnam dans le renforcement de la qualité de ses ressources humaines, en particulier pour les cadres de niveau stratégique. Il s’est dit favorable à la connexion des bases de données - dans un premier temps dans les domaines économique, commercial et démographique - ainsi qu’à l’étude du développement d’un centre de données au sein des parcs industriels VSIP pour mieux favoriser les activités des entreprises des deux pays.

Il a également proposé de renforcer la coordination entre les deux pays dans le cadre de leurs futures présidences respectives : Singapour au sein de l’ASEAN et le Vietnam au sein de l’APEC en 2027.

VNA/CVN