Le Premier ministre multiplie les rencontres en marge du Sommet du G20

À l’occasion de sa participation au Sommet du G20 en Afrique du Sud, le 22 novembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a poursuivi sa série de rencontres avec les dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, Pham Minh Chinh a salué les avancées positives des relations bilatérales dans tous les domaines, créant une base favorable pour renforcer une coopération substantielle et efficace dans les temps à venir. Il a exprimé le souhait de faire de la coopération en matière d’économie, de commerce, d’investissement et de science et technologie un pilier important des relations bilatérales, et a proposé que le Canada ouvre davantage son marché aux produits vietnamiens, renforce ses investissements et développe la connectivité des chaînes d’approvisionnement selon une approche durable et mutuellement bénéfique.

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre canadien a affirmé que le Canada considère toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région indopacifique et a souscrit aux propositions de coopération du Premier ministre vietnamien.

En rencontrant le président angolais, João Lourenço, également président de l’Union africaine (UA) en 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations traditionnelles et amicales avec les pays africains, dont l’Angola, et souhaiter renforcer la coopération dans divers domaines, notamment l’agriculture et le commerce. En tant qu’observateur auprès de l’Union africaine (depuis décembre 2023), le Vietnam est prêt à continuer d’accompagner l’UA afin d’apporter des contributions concrètes à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Le président João Lourenço a réaffirmé son soutien constant au renforcement des relations du Vietnam avec l’UA et les pays africains. Il s’est engagé à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes souhaitant investir en Angola, en particulier dans les domaines de l’agriculture, des télécommunications et de l’énergie.

Photo : VNA/CVN

En rencontrant le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, le prince Faisal Bin Farhan Al Saud, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement d’une coopération amicale et substantielle avec ce pays.

Le Premier ministre a proposé de promouvoir au plus tôt le lancement des négociations de l’accord de partenariat économique global (CEPA) entre les deux pays ainsi que de l’accord de libre-échange (FTA) entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (GCC). Il a également demandé à l’Arabie saoudite d’intensifier ses investissements dans les projets potentiels du Vietnam dans les domaines des infrastructures stratégiques, de la logistique, des énergies renouvelables, de la transformation numérique, des sciences et technologies, et de soutenir le Vietnam dans la construction du centre financier international à Ho Chi Minh-Ville et à Dà Nang ; ainsi que d’élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité alimentaire et de l’industrie Halal.

Saluant les propositions du Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères saoudien a affirmé que l’Arabie saoudite attache de l’importance au développement d’une coopération globale avec le Vietnam.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination et de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et internationaux, le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite saluant la position objective et constructive du Vietnam concernant la question palestinienne.

Photo: VNA/CVN

Lors de leur rencontre, Pham Minh Chinh et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ont affirmé leur détermination à développer les relations bilatérales de manière substantielle et globale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties continuent de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et lancent immédiatement les négociations sur les accords fondamentaux tels que l’Accord de non-double imposition et l’Accord de promotion et de protection des investissements.

Le Premier ministre éthiopien a affirmé que le gouvernement éthiopien coopérera étroitement avec les partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les deux pays.

En rencontrant le vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement des relations traditionnelles avec les pays africains, dont le Zimbabwe.

Le Premier ministre a proposé que les deux parties renforcent les échanges de délégations à tous les niveaux et intensifient la coopération dans les domaines à fort potentiel tels que l’agriculture, les télécommunications, le textile-habillement et le cuir-chaussures. Il a également suggéré que les deux parties étudient rapidement la possibilité de signer un Accord commercial bilatéral et un Accord de protection des investissements, tout en souhaitant que le Zimbabwe soutienne le Vietnam dans la mise en œuvre des négociations sur un accord de libre-échange (FTA) avec l’Union douanière d’Afrique australe (SACU).

Le vice-président du Zimbabwe a indiqué que le président avait désigné un envoyé spécial chargé de promouvoir la coopération en matière d’investissement avec le Vietnam. Il a exprimé le souhait d’envoyer prochainement des délégations au Vietnam afin d’étudier l’expérience de développement socio-économique du pays et de promouvoir la coopération.

En rencontrant le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé les lourdes pertes causées par les typhons, crues et inondations au Vietnam. Il a exprimé le souhait de continuer à recevoir le soutien de l’OMS dans la réponse et la prévention des maladies pouvant survenir après les catastrophes naturelles.

Le Directeur général de l’OMS a adressé ses condoléances pour les pertes causées par les inondations et a affirmé que l’OMS est prête à soutenir le Vietnam dans la réponse aux risques épidémiques après les catastrophes naturelles.

VNA/CVN