Le PM Pham Minh Chinh propose la vision vietnamienne pour un avenir juste et équitable

Dans la matinée du 23 novembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la troisième session du Sommet du G20, placée sous le thème “Un avenir équitable et juste pour tous”.

Lors de la session, le Premier ministre Pham Minh Chinh a échangé avec les dirigeants sur les questions émergentes ayant une importance stratégique pour le développement des pays, notamment les minéraux stratégiques, l’emploi durable et l’intelligence artificielle (IA).

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le choix par l'Afrique du Sud du thème “Minéraux stratégiques, emploi durable et intelligence artificielle”, reflétant trois dynamiques majeures du monde actuel : la transition verte, la transition numérique et la transition démographique - emploi.

Afin de contribuer à bâtir un avenir équitable, égalitaire et juste pour toutes les nations et tous les citoyens du monde, le Premier ministre a partagé trois priorités stratégiques.

La première consiste à bâtir un partenariat sur les minéraux stratégiques fondé sur l’équité, l’égalité, la stabilité et la transparence, sur le principe “bénéfices harmonisés, risques paẩtgess”, à promouvoir la coopération, à diversifier les chaînes d’approvisionnement durables en minéraux, à développer les industries de transformation en profondeur, les technologies avancées, le recyclage et les emplois de qualité et durables, conformes aux normes ESG.

La deuxième est de créer une percée dans la formation de ressources humaines de haute qualité, associée au développement d’un marché du travail moderne, efficace et durable. Le Premier ministre a appelé le G20 à créer des conditions favorables pour que les pays en développement puissent participer aux initiatives de coopération éducative et en bénéficier ; à minimiser les obstacles, à promouvoir la coopération ; à connecter les marchés du travail régionaux et mondiaux ; à élaborer des stratégies, des politiques, des programmes et des projets visant à former des ressources humaines de haute qualité, à créer des emplois pour les jeunes et à former des travailleurs qualifiés pour répondre aux exigences d'un développement rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

La troisième vise à construire et développer un écosystème d’IA au service de l’humain et ne remplaçant pas l’humain. Le Premier ministre a proposé que le G20 prenne l'initiative d'élaborer un ensemble de normes de gouvernance de l'IA équitables, transparentes, inclusives, sûres, humaines et centrées sur l'humain ; et qu'il soutienne les pays en développement dans la mise en place d'infrastructures numériques, de bases de données, d'écosystèmes technologiques, d'une gouvernance et d'une exploitation de l'IA pour un développement sûr, inclusif et durable.

Sous la devise “écouter et comprendre ensemble ; partager la confiance et l’action ; avancer et bénéficier ensemble”, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam est prêt à coopérer étroitement avec le G20 et la communauté internationale pour mettre en œuvre ces priorités stratégiques à travers des programmes et projets concrets et pratiques, contribuant à la prospérité des nations et de tous les peuples.

Les propos du Premier ministre ont été chaleureusement accueillis et appréciés par les délégués.

Une Déclaration commune des dirigeants a été approuvée et la présidence du G20 a été transférée de l’Afrique du Sud aux États-Unis.

VNA/CVN