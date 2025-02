La 3e conférence internationale pour la Syrie souligne la nécessité de réussir la transition

La troisième conférence internationale pour la Syrie qui s'est tenue jeudi 13 février à Paris, en France, à laquelle participent principalement des pays arabes et occidentaux, a souligné la nécessité de réussir la transition en Syrie.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon une déclaration conjointe publiée à l'issue de la réunion, le processus de transition doit être conduit et contrôlé par la Syrie. Les participants ont affirmé leur volonté de travailler ensemble pour, entre autres, soutenir l'organisation de la conférence de dialogue national, aider le gouvernement de transition dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, faire cesser les hostilités à l'intérieur du pays et garantir sa souveraineté.

Les participants ont également promis de renforcer leur aide en faveur de la Syrie, et "les pays concernés" ont par ailleurs souligné la nécessité de travailler à la levée de certaines sanctions.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette déclaration a été signée par les représentants de 20 pays, dont la Syrie, et de l'Union européenne, ainsi que par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Syrie, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe.

Le président français Emmanuel Macron a assisté à la session de clôture de la conférence et y a prononcé un discours. Il a appelé la Syrie à rejoindre la coalition internationale contre l'État islamique.

Après le renversement du gouvernement de Bachar el-Assad en décembre dernier, la première réunion internationale sur la Syrie s'est tenue à Aqaba, en Jordanie, le 14 décembre dernier, et la deuxième réunion à Riyad, en Arabie saoudite, le 12 janvier.

Xinhua/VNA/CVN