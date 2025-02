ONU

Plus de 825.000 Syriens déplacés sont retournés chez eux depuis décembre

Plus de 825.000 personnes déplacées en Syrie sont retournées chez elles depuis le mois de décembre, ont annoncé jeudi 13 février les Nations unies.

>> Le président par intérim de la Syrie décrit sa vision de la transition dans un entretien télévisé

>> Syrie : le MAE par intérim annonce la formation d'un nouveau gouvernement en mars

>> La 3e conférence internationale pour la Syrie souligne la nécessité de réussir la transition

Photo : UN/CVN

Selon le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies, les Nations unies et leurs partenaires humanitaires fournissent une assistance en fonction des conditions et des financements, notamment une aide hivernale dans le Nord de la Syrie, où le temps est particulièrement froid à cette période de l'année.

Les partenaires des Nations unies ont assuré des réparations d'urgence aux routes et aux systèmes d'égouts touchés par les inondations passées dans le Nord-Ouest du pays.

En outre, a ajouté le bureau, 9 marchés ont été réhabilités près des camps de déplacement, tandis que plus de 260.000 enfants à Idlib et au nord d'Alep ont reçu des radiateurs, des vêtements d'hiver et d'autres aides.

Cependant, l'OCHA a souligné qu'il n'a reçu à ce jour que moins de 10% des 1,2 milliard d'USD nécessaires pour aider 6,7 millions de Syriens jusqu'en mars.

APS/VNA/CVN