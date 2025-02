Le président turc qualifie les déplacements forcés à Gaza de "pure brutalité"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement condamné vendredi 14 février les déplacements forcés à Gaza, les qualifiant de "pure brutalité" et de complètement inacceptables.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'adressant aux journalistes à son retour d'une tournée officielle en Malaisie, en Indonésie et au Pakistan, M. Erdogan a déclaré que les États-Unis "commettent une erreur de calcul grave concernant notre région".

Le président turc a souligné qu'il était essentiel de ne pas adopter une approche qui ignorerait l'histoire, les valeurs, et l'expérience accumulée de la région. Il a également averti qu'ignorer les souffrances dans cette région ne serait pas bon pour Washington.

M. Erdogan a appelé le président des États-Unis Donald Trump à honorer ses promesses électorales de rechercher la paix plutôt que la guerre.

"Il n'y a pas de place dans la région pour une approche basée sur le fait accompli", a-t-il dit.

M. Erdogan a souligné les préoccupations humanitaires et juridiques entourant la crise actuelle, et souligné l'impératif d'une solution juste qui respecte le droit international et le droit humanitaire, réaffirmant l'engagement de la Turquie à défendre les droits des Palestiniens sur la scène internationale.

"Il est essentiel d'assurer la protection des Palestiniens et de rechercher une solution juste. La Turquie a toujours défendu les droits palestiniens et travaillé activement pour attirer l'attention sur cette question sur les plateformes internationales. Nos efforts pour parvenir à des cessez-le-feu sont indéniables", a indiqué le président turc.

"Toutes les mesures prises devraient être conformes à la volonté du peuple palestinien et proposer une résolution véritablement juste", a-t-il dit.

Xinhua/VNA/CVN