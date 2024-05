Vacances

Plus de 61.000 personnes visitent le mausolée du Président Hô Chi Minh

Plus de 61.000 personnes, dont 3.919 étrangers, ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée pendant les vacances du 30 avril et du 1 er mai.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le Service du tourisme de Hanoï et le Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh ont offert des cadeaux gratuits, comprenant chacun une miche de pain et une bouteille d'eau ou de lait, aux visiteurs au mausolée ce jour-là.

Le Président Hô Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre). Il a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale, tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde.

Il a mené la lutte pour l’indépendance nationale et a fondé la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, en 1945.

Le 2 septembre 1969, le Président Hô Chi Minh quittait ce monde. Forts de la vénération infinie pour le plus grand leader que la nation est portée, mais aussi pour satisfaire l’aspiration du peuple, le Parti et l’Etat ont décidé de momifier sa dépouille mortelle et de construire son mausolée.

Depuis, des dizaines de millions de visiteurs vietnamiens et étrangers ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Lors de la fête annuelle la plus importante du Vietnam, les gens commémorent souvent leurs ancêtres et ceux qui ont sacrifié leur vie à la nation.

