Opération de sauvetage en mer : un marin japonais évacué vers Hô Chi Minh-Ville

Le 31 octobre, le Centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes du Vietnam a annoncé avoir mené à bien une opération de secours au profit d’un marin du navire japonais Demeter Leader .

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Photo : Tienphong/CVN

Le 30 octobre à 9h20, le centre avait reçu un appel de détresse du Demeter Leader (pavillon japonais, numéro IMO 9477921), qui faisait route du Japon vers Singapour et naviguait dans les eaux situées au Sud du Vietnam. Un membre de l’équipage avait soudainement ressenti une douleur persistante dans la partie gauche de la poitrine, accompagnée de difficultés respiratoires et de maux de tête.

Selon l’évaluation médicale réalisée par International SOS, le marin était susceptible de présenter un syndrome coronarien aigu (SCA), avec un risque d’infarctus du myocarde. Son état nécessitait une évacuation urgente vers un établissement hospitalier. Son état de santé s'étant temporairement aggravé, une assistance respiratoire par oxygène lui a été administrée. Le capitaine a alors sollicité l'intervention des autorités vietnamiennes afin de procéder à son évacuation à terre.

Dès réception de l'alerte, le centre a activé les procédures de sauvetage, sollicité une assistance médicale à distance et guidé l'équipage dans la réalisation des premiers gestes de secours. Sous la direction de l'Administration maritime et des voies navigables intérieures du Vietnam, le navire de sauvetage SAR 272, basé dans le quartier de Phuoc Thang, à Hô Chi Minh-Ville, a été dépêché sur les lieux avec deux médecins à son bord.

Le 31 octobre à 3h21, le SAR 272 a ramené le marin au quai du centre, dans le quartier de Phuoc Thang, avant son transfert à l’hôpital pour recevoir des soins d’urgence.

VNA/CVN