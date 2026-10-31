Hai Phong : modèle de "syndicat socialiste" dans deux entreprises à capitaux étrangers

Les Sarl Pegatron Vietnam et LG Innotek Vietnam Hai Phong, implantées dans la ville de Hai Phong (Nord), ont respectivement lancé le modèle de "syndicat socialiste de base" les 29 et 30 octobre.

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Photo : VNA/CVN

Vong Thanh Sang, présidente du syndicat de la Sarl Pegatron Vietnam - une entreprise à capitaux taïwanais (Chine) -, a indiqué que la société a été créée le 17 mars 2020. Elle se consacre à la fabrication et à l’assemblage de composants et d’équipements électroniques, destinés principalement à l’exportation.

Mis en place en 2023, le syndicat comptait initialement 465 membres. Depuis, ses effectifs ont rapidement progressé, parallèlement au développement des activités de l’entreprise. Selon les données établies dans le cadre du déploiement du nouveau modèle à l’horizon 2026, Pegatron Vietnam emploie désormais 8.830 personnes, dont 7.238 sont syndiquées.

Nguyên Van Thach, président du syndicat de la Sarl LG Innotek Vietnam Hai Phong - une entreprise entièrement à capitaux sud-coréens située dans la zone industrielle de Tràng Duê -, a précisé que la société a été fondée le 5 septembre 2016. Le syndicat y regroupe l’ensemble des 6.225 employés.

Pour mettre en œuvre le modèle de "syndicat socialiste de base", les deux organisations syndicales se sont efforcées de remplir leur rôle : représenter leurs membres et les travailleurs, veiller à la protection de leurs droits et intérêts légitimes, et participer à l’élaboration ainsi qu’au suivi de l’application des politiques internes à l’entreprise. Elles ont également organisé des mouvements d’émulation et des activités visant à améliorer le bien-être matériel et spirituel des travailleurs, tout en renforçant leurs propres structures.

Lors des cérémonies de lancement des syndicats de base, Huang Jen Chieh, directeur général de Pegatron Vietnam, et Kim Jong Kook, directeur général adjoint de LG Innotek Vietnam Hai Phong, ont salué les activités des organisations syndicales. Ils se sont dits convaincus que le modèle de "syndicat de base socialiste" contribuerait à former une main-d’œuvre qualifiée, dotée d’un esprit de discipline industrielle et de créativité, et attachée à son entreprise. Il aiderait également les entreprises à consolider leurs ressources humaines pour mettre en œuvre efficacement leurs stratégies de développement.

Nguyên Van Quyêt, vice-président permanent de la Fédération du travail de Hai Phong, a indiqué que le déploiement de ce modèle s’inscrivait dans une nouvelle phase de développement du pays, où la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la qualité des ressources humaines sont des moteurs de croissance de plus en plus importants.

Dans cette perspective, Hai Phong développe des modèles de socialisme centrés sur l’être humain, avec pour objectif de bâtir une ville "civilisée et heureuse". La Fédération municipale du travail déploie ainsi ce modèle directement dans les entreprises afin de concrétiser, au sein même du processus de production, les mesures en faveur des salariés, le développement des compétences, la promotion des initiatives, la discipline industrielle et la stabilité des relations professionnelles.

Nguyên Van Quyêt a exhorté les deux syndicats à maintenir une étroite coordination avec la direction de leurs entreprises respectives, afin d’améliorer la qualité de la représentation des travailleurs, leur bien-être, ainsi que la protection de leurs droits et intérêts légitimes.

Il a assuré que la Fédération continuerait d'accompagner les syndicats de base dans le déploiement de ce modèle, en leur apportant un soutien technique et opérationnel et en facilitant leur accès aux ressources nécessaires à l'amélioration du bien-être des syndiqués et de l'ensemble des travailleurs.

VNA/CVN