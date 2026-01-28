Open d'Australie : Djokovic miraculé, Rybakina supplante Swiatek

Novak Djokovic jouera bien une nouvelle demi-finale à l'Open d'Australie, mais cette fois c'est à un miracle, sous la forme de l'abandon de Lorenzo Musetti le 28 janvier, qu'il doit sa qualification, contrairement à Elena Rybakina qui a supplanté à la régulière Iga Swiatek.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je ne sais pas quoi dire... je suis vraiment déçu pour lui parce qu'il était meilleur que moi aujourd'hui et j'étais sur la route de la maison", a reconnu Djokovic qui avait perdu les deux premiers sets face à Musetti et ne menait dans le troisième 3-1 que parce que l'Italien souffrait de la cuisse droite et allait abandonner.

"Il aurait dû gagner sans aucun doute. J'ai beaucoup de chance d'être passé aujourd'hui", a ajouté le Serbe de 38 ans qui, lui-même, souffrait d'une énorme ampoule sous le pied droit.

Déjà, il avait déjà bénéficié du forfait de Jakub Mensik avant leur 8e de finale.

"Je vais faire deux fois plus de prières ce soir", a commenté le No4 mondial en souriant mais sans vouloir trop démontrer de joie.

"Je ne suis pas content de la façon dont j'ai joué aujourd'hui et j'espère être à mon meilleur niveau dans deux jours (pour la demi-finale) parce que j'en aurai besoin", a-t-il conclu.

Sinner ou Shelton

En quête d'un 25e titre du Grand Chelem, son 11e à Melbourne, il affrontera en effet le 30 janvier pour une place en finale le No1 mondial et double tenant du titre Jannik Sinner ou l'Américain Ben Shelton (7e).

Chez les femmes, Iga Swiatek (2e) ne jouera encore pas cette année la finale de l'Open d'Australie, ayant été dominée en quarts par Elena Rybakina (5e) 7-5, 6-1.

"Je suis très contente de cette victoire, dans une si belle ambiance", a déclaré la toujours très retenue joueuse d'origine russe qui avait perdu quatre de ses cinq matches contre Swiatek l'an dernier.

"J'ai essayé d'être agressive mais dans le premier set, je n'ai pas très bien servi. Dans le second, j'étais plus détendue et mon service a été plus efficace. Mon service m'aide beaucoup alors j'espère que ça va continuer comme ça", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Swiatek échoue encore à atteindre la finale de l'Open d'Australie - où elle n'a pas fait mieux que les demi-finales en 2022 et 2025 - alors qu'elle a remporté au moins une fois les trois autres tournois du Grand Chelem pour un total de six titres majeurs.

Rybakina-Pegula

Photo : AFP/VNA/CVN

Le 28 janvier, la Polonaise a tenté de faire jouer Rybakina, de lui imposer une filière longue pour la faire sortir de sa zone de confort où sa puissance lui permet de gagner les points en un minimum de frappes.

Cela a fonctionné presque jusqu'à la fin du premier set. Mais à 5-5, Rybakina a retrouvé du détachement et son service.

Elle a aligné cinq jeux d'affilée pour prendre le large 7-5, 3-0, et a conclu le match sur un ace.

À 26 ans, la championne de Wimbledon 2022, qui avait déjà joué la finale à Melbourne en 2023, jouera sa quatrième demi-finale en Grand Chelem, avec également celle de Wimbledon en 2024.

Ce sera face à Jessica Pegula (6e), qui a battu sa compatriote américaine Amanda Anisimova (4e) 6-2, 7-6 (7/1).

"C'est super... C'est ici que j'avais percé en jouant mes trois premiers quarts de finale de Grand Chelem, mais c'est à l'US Open que j'avais réussi à aller plus loin. Alors j'attendais de réussir à le faire ici", a commenté Pegula.

Elle accède en effet à 31 ans au dernier carré à Melbourne, où elle a échoué trois fois d'affilée en quarts de finale (2021, 2022, 2023). Elle a déjà joué une finale de Grand Chelem, à l'US Open en 2024, et une demi-finale l'an dernier.

Quant à Anisimova (24 ans), elle restait sur deux finales en Majeurs à Wimbledon et l'US Open l'an dernier.

