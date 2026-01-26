Ligue 1 : triplé d'Endrick contre Metz, c'est la crise à Lille

Lyon a torpillé Metz 5-2 avec un triplé de sa recrue brésilienne Endrick et à l'inverse Lille a sombré à domicile contre Strasbourg (4-1) pour s'enfoncer dans la crise, le 25 janvier pour la 19 e journée de Ligue 1.

Les hommes de Bruno Genesio essuient une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Et quelle défaite ! Perdre 4-1 à Pierre-Mauroy pourrait sérieusement mettre en difficulté la place de l'entraîneur sur le banc.

L'atmosphère de crise s'est ressentie aussi à l'attitude un temps résignée de ses joueurs sur la pelouse, à un stade progressivement vidé et aux sifflets émanant des supporters restants.

Il faut dire que Strasbourg a déroulé une partition parfaite, avec notamment un doublé de Martial Godo. Prometteur pour le nouvel entraîneur Gary O'Neil. Septième, Strasbourg revient à deux points de sa victime du soir, qui laisse s'envoler Lyon, quatre points plus haut.

Car côté rhodanien, l'attention autour de la pépite Endrick depuis son arrivée au mercato d'hiver est décidément justifiée, pour l'instant. Après deux premiers matches ponctués d'un but et d'une passe décisive, le Brésilien prêté par le Real Madrid est passé à la vitesse supérieure avec un triplé contre Metz.

D'abord sur un joli piqué, puis avec un ballon astucieusement glissé entre les jambes de Jonathan Fischer. Ensuite, le portier danois de Metz pensait frustrer l'attaquant de 19 ans d'un triplé en repoussant avec maestria sa frappe croisée. C'était sans compter un pénalty obtenu et transformé par l'ancien joueur de Palmeiras.

La performance d'Endrick a été la principale attraction d'un match par ailleurs déséquilibré, même si Metz en marquant deux fois a maintenu un semblant de suspense. Lyon (4e, 36 points) colle au train de Marseille (3e, 38 pts), Metz s'enfonce (18e, 12 pts comme Auxerre).

Plus tôt dans l'après-midi du 25 janvier, Nice, qui restait sur huit matches sans victoire en L1, s'est rapidement mis en orbite pour dégoûter la Beaujoire, avec trois buts en première mi-temps, dont un doublé de Mohamed-Ali Cho. Le but nantais de Mustapha Mohamed a un peu calmé les ardeurs des ultras, mécontents de la saison cauchemar de leur club. Mais certains d'entre eux se sont ensuite frottés aux agents de sécurité.

Nice, vainqueur 4-1, remonte à la 13e place avec 21 points et Nantes stagne à la place de barragiste avec 14 points.

De son côté, Toulouse a réalisé une excellente opération en allant dominer un Brest apathique (2-0) à Francis-Le-Blé. Le club méridional est 8e avec 29 points, les Bretons sont 12e.

Enfin le Paris FC et Angers ont fait match nul malgré plusieurs occasions de part et d'autre (0-0), restant respectivement à la 14e et la 11e places.

AFP/VNA/CVN