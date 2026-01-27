NBA : Doncic éteint les Bulls, Mitchell porte les Cavaliers face au Magic

Les Lakers, grâce à un Doncic très efficace, sont allés s'imposer sur le parquet des Bulls, alors qu'un grand Donovan Mitchell a conduit les Cavaliers à un succès probant contre le Magic, lundi 26 janvier en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Luka Doncic a signé une belle performance, avec 46 points en 38 minutes, pour permettre aux Los Angeles Lakers de mettre fin à la série de quatre victoires consécutives des Chicago Bulls, avec un succès à l'extérieur (129-118).

La star slovène a réussi huit de ses tentatives de tirs à trois points et a par ailleurs ajouté sept rebonds et 11 passes dans sa besace de stats.

LeBron James, la légende de 41 ans, a également bien contribué, avec 20 de ses 24 points inscrits en première période. Leur équipier Rui Hachimura, sorti du banc, a fait un passage remarqué dans le United Center, avec 23 points, à 9 sur 11 au tir.

"Nous avons fait un excellent travail en première mi-temps, nous nous sommes un peu relâchés au troisième quart-temps – nous devons travailler sur les troisièmes quarts-temps – mais dans l'ensemble, tout le monde a fait un excellent match", a analysé Doncic.

Coby White a été le meilleur marqueur pour Chicago avec 23 points, et son partenaire Ayo Dosunmu en a ajouté 20. Les Bulls, à la neuvième place de la Conférence Est, guignent la sixième position, actuellement occupée par les Sixers et directement qualificative pour les play-offs.

Les joueurs de JJ Redick sont cinquièmes à l'Ouest, avec une défaite de plus au compteur que les Houston Rockets, vainqueurs à domicile lundi 26 janvier des Memphis Grizzlies (108-99), avec 33 points chacun de Kevin Durant et Alperen Sengun.

Les Lakers vont se rendre désormais dans l'Ohio, prochaine étape de leur tournée, pour un duel alléchant contre les Cleveland Cavaliers.

Les Cavaliers, cinquièmes à l'Est, ont justement préparé idéalement ce choc entre ambitieux en dominant à la maison le Magic (114-98), un quatrième succès consécutif dont Donovan Mitchell a été le grand artisan en inscrivant 45 points.

Photo : AFP/VNA/CVN

Portés par son arrière All-Star, Cleveland a fait la différence en seconde période pour s'assurer une victoire maîtrisée.

L'ailier fort Evan Mobley, sacré meilleur défenseur de la saison passée, a été précieux avec 20 points et neuf rebonds. En pleine ascension cepuis décembre, l'ailier de 23 ans Jaylon Tyson a ajouté 14 points et neuf rebonds.

Du côté d'Orlando, privé de Franz Wagner, c'est Paolo Banchero, N°1 de la drat 2022, qui a pris ses responsabilités. Après ses déclarations critiques la semaine dernière sur le projet de la franchise floridienne qui ont fragilisé son coach Jamahl Mosley, l'ailier fort a répondu présent, avec 37 points et dix rebonds.

Boston engrange

À domicile, les Boston Celtics, deuxièmes de la Conférence Est, ont mené du début à la fin pour infliger une défaite aux Portland Trail Blazers (102-94).

Payton Pritchard (23 points) et Jaylen Brown (20 points) ont guidé les Celtics.

Les Français Sidy Cissoko et Rayan Rupert, tous deux à quatre points et quatre rebonds, n'ont pas suffisament pesé.

Les Celtics ont amélioré leur bilan à 29 victoires pour 17 revers et sont en chasse à bonne distance du leader de la Conférence, Détroit (33-11).

Les Blazers restent eux neuvièmes à l'Ouest.

AFP/VNA/CVN