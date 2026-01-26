Le Rallye Monte-Carlo remporté par le jeune pilote suédois Solberg, Ogier 3e

Un jeune pilote suédois de 24 ans, Oliver Solberg, a remporté le 25 janvier le mythique Rallye Monte-Carlo avec sa Toyota d'usine, reléguant ses deux aînés et coéquipiers, le Britannique Elfyn Evans et le Français nonuple champion du monde Sébastien Ogier, aux deuxième et troisième places.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Suédois, dont c'est la première saison et le premier rallye dans la catégorie reine rally1 du Championnat du monde WRC avec Toyota, a maîtrisé de bout en bout cette course de quatre jours et 17 épreuves chronométrées.

Le fils de Petter Solberg, champion du monde des rallyes en 2003, a gagné son premier "Monte-Carl'" et devient le plus jeune vainqueur de cette course automobile créée en 1911 et la plus renommée au monde.

Il a pris d'entrée la tête du classement général provisoire pour ne plus la quitter, qu'il s'agisse des spéciales sur les routes détrempées, verglacées, enneigées ou dans le brouillard des Alpes du sud ou à l'issue d'une "super spéciale" sur une partie du circuit urbain de Formule 1 à Monaco.

C'est donc un triplé pour les Toyota Yaris, avec Solberg qui boucle son Monte-Carlo 2026 en près de 4 heures 25 minutes, laissant Evans à près de 52 secondes et Ogier à un peu plus de deux minutes.

"Chapeau"

Le jeune Suédois, qui a mené son rallye tout en maîtrise, même lors de sorties de route spectaculaires, a réservé ses premiers mots, en français au diffuseur Canal+ depuis la ligne d'arrivée de la 17e et dernière spéciale dans un village des Alpes-Maritimes : "Je ne comprends pas ce qui se passe je pense! C'est une journée pleine d'émotions. C'était le rallye le plus difficile de ma vie, et c'est mon premier rallye avec la voiture sur tarmac et nous remportons la victoire, c'est fantastique".

Evans, 37 ans, qui a été cinq fois vice-champion du monde des rallyes, a tiré son "chapeau à Oliver Solberg", saluant son "superbe travail pour son premier rallye avec l'équipe officielle".

Quant à Ogier, nonuple champion du monde et qui, à 42 ans, n'a pas caché cette semaine qu'il serait "difficile" de remporter un dixième championnat et que l'heure de la retraite "approchait", a déclaré : "C'était une semaine difficile, mais je suis plutôt heureux d'être pour la quinzième fois sur le podium du Monte-Carlo".

"Oliver Solberg a fait encore mieux que ce à quoi l'on pouvait s'attendre", a-t-il ajouté en confiant toutefois avoir "hâte de (se) battre pour le titre avec lui".

Les deux Hyundai i20 du Français Adrien Fourmaux (quatrième au classement général et troisième au Monte-Carlo 2025) et du Belge Thierry Neuville (champion du monde 2024), sont reléguées respectivement à six minutes et dix minutes 30 secondes.

AFP/VNA/CVN