NBA : les Raptors dominent le Thunder, les Spurs trébuchent contre les Pelicans

Le Thunder, privé de plusieurs cadres, a été battu de justesse à la maison par Toronto, et les Spurs ont également chuté à domicile face aux Pelicans, des adversaires bien moins relevés, le 25 janvier en NBA.

>> NBA : Denver bat Dallas, qui perd en plus Cooper Flagg, blessé

>> NBA : Wembanyama sélectionné pour son 2e All-Star Game, cette fois comme "titulaire"

>> NBA : les Knicks écrasent les Nets, "SGA" porte encore le Thunder

Photo : AFP/VNA/CVN

OKC au ralenti contre Toronto

Oklahoma City, confortable leader à l'Ouest, a concédé une courte défaite face à Toronto (103-101), sa cinquième à domicile cette saison et la deuxième de suite, au terme d'un match longtemps indécis, où aucune des deux équipes n'a mené de plus de sept points.

Les Raptors ont pu compter sur les 23 points et 11 rebonds d'Immanuel Quickley. Dans un quatrième quart-temps serré, deux tirs à trois points consécutifs du meneur de 26 ans ont donné à Toronto une avance de quatre points à 1 min 16 de la fin, et les joueurs du Serbe Darko Rajakovic ont tenu bon pour remporter leur quatrième victoire consécutive.

Même s'il a signé un 117e match à plus de 20 unités, Shai Gilgeous-Alexander (24 points) a été bien silencieux dans le dernier quart-temps (3 points).

Vainqueur pour la quatrième fois consécutive, Toronto s'arrime à la troisième place à l'Est.

San Antonio surpris par La Nouvelle-Orléans

Les Spurs, solides deuxièmes à l'Ouest, ont été battus dans leur antre du Frost Bank Center par de surprenants Pelicans (104-95), pourtant bons derniers de cette même Conférence.

Victor Wembanyama n'a pas vécu une de ses meilleures soirées, plutôt maladroit au tir, même s'il est resté dominant dans la raquette avec 16 rebonds et quatre contres. Mais sa discrétion en attaque avec seulement 16 points, et son inefficacité à trois points (2/10), a été rédhibitoire pour les siens.

Il n'a pas été aidé non plus par ses coéquipiers, peu à l'aise aux lancers francs (19/32), une faiblesse, notamment en fin de rencontre, qui a plombé les Spurs.

Les Pelicans, avec Saddiq Bey et Zion Williamson, qui ont chacun inscrit 24 points et capté 10 rebonds, ont profité de ce jour sans.

Williamson, No1 de la draft 2019, dont la carrière peine à décoller en raison de blessures récurrentes, en a même profité pour bousculer à plusieurs reprises en un-contre-un "Wemby", faisant parler sa puissance.

Les Warriors s'imposent à Minneapolis endeuillée

Stephen Curry a marqué 26 points pour mener les Golden State Warriors à une victoire à l'extérieur (111-85) contre les Minnesota Timberwolves, un succès éclipsé par les troubles à Minneapolis.

Curry, meilleur marqueur à trois points de tous les temps de la ligue, a rejoint Paul Pierce à la 19e place du classement des meilleurs marqueurs de l'histoire avec un total 26.397 points à la fin du match.

Le match avait été reporté après que des agents fédéraux ont abattu le citoyen américain Alex Pretti dans le cadre de la répression massive de l'immigration en cours dans l'agglomération. La mort de Pretti est survenue moins de trois semaines après qu'un agent fédéral a abattu Renee Good dans cette cité du Midwest.

"On sentait vraiment le poids de la ville", a déclaré Moses Moody, l'ailier des Golden State Warriors, qui a inscrit 19 points. "Je ne peux pas imaginer beaucoup d'autres occasions où autant de personnes se retrouvent réunies dans une situation comme celle-ci, donc on le ressentait vraiment".

Du côté des Timberwolves, dominés pour la cinquième fois d'affilée, Anthony Edwards a marqué 32 points et capté 11 rebonds.

L'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a ressenti que l'équipe des Timberwolves "souffrait".

"J'ai trouvé l'ambiance dans les tribunes étrange. C'était l'un des matchs les plus bizarres et les plus tristes auxquels j'ai jamais participé", a expliqué Kerr à propos de cette rencontre débutée par une minute de silence en hommage à Pretti, et au cours de laquelle les supporters ont réclamé le départ des agents de l'ICE (police de l'immigration) de leur ville.

AFP/VNA/CVN