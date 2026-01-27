Open d'Australie : Sinner et Shelton se retrouveront en quarts, Keys éliminée

Jannik Sinner et Ben Shelton se retrouveront en quarts de finale de l'Open d'Australie pour une revanche de la demie de l'an dernier, mais la tenante du titre Madison Keys a été sortie dès les 8 es de finale lundi 26 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

La journée de mardi 27 janvier a d'ores et déjà été placée sous le protocole "chaleur extrême" qui sert à protéger la santé des joueurs sur la base d'un indice de 1 à 5 prenant en compte notamment la température et l'humidité.

Quatre quarts de finale sont au programme mardi 27 janvier et débuteront donc dans la Rod Laver Arena sous le toit fermé et avec la climatisation.

Comme l'an dernier mais un tour plus tôt, le taiseux Jannik Sinner affrontera l'explosif Ben Shelton en quarts de finale. L'an dernier, Sinner s'était imposé avant de décrocher le titre.

Mais Shelton (7e mondial), qui a éliminé lundi 26 janvier en 8es le Norvégien Casper Ruud (13e) 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 est plus remonté que jamais.

"C'est là que je voulais être. Je suis ici pour laisser toutes mes forces sur le court. Et il me reste des choses à prouver", a-t-il lancé à l'idée de ce match revanche.

Sinner, lui, s'est débarrassé sans grand fracas de son "bon copain" et compatriote Luciano Darderi (25e) 6-1, 6-3, 7-6 (7/2).

En quête d'un cinquième Majeur, le troisième d'affilée à Melbourne, il s'est satisfait de l'efficacité du travail effectué ces derniers temps, au service (19 aces contre Darderi) et au niveau de son jeu qu'il jugeait trop mécanique.

"J'essaye d'être plus imprévisible et il semble que ça fonctionne", a-t-il souligné.

Un autre Italien s'est qualifié pour les quarts: Lorenzo Musetti (5e) qui a nettement dominé l'Américain Taylor Fritz (9e) 6-2, 7-5, 6-4. Il jouera ainsi les quarts de finale dans le seul tournoi du Grand Chelem où il n'y était pas encore parvenu.

Il affrontera Novak Djokovic (4e), titré dix fois à Melbourne et qui a bénéficié du forfait du Tchèque Jakub Mensik la veille de leur 8e de finale.

Le Serbe avait mis un terme au parcours de Musetti en demi-finales de Wimbledon en 2024 et l'Italien ne compte qu'une victoire contre lui en dix duels à ce jour (sur la terre battue de Roland-Garros en 2023).

"On a beaucoup joué l'un contre l'autre et à chaque fois c'est pour moi une leçon: je repars en ayant toujours appris quelque chose qui peut me servir", a commenté Musetti.

Keys tombe de haut

Un an après avoir créé la surprise en battant en finale la N°1 mondiale et double tenante du titre Aryna Sabalenka, Madison Keys (9e) a été méconnaissable lors de son 8e de finale face à sa compatriote américaine Jessica Pegula (6e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette dernière s'est imposée 6-3, 6-4 sans jamais être en danger.

"Évidemment, ce n'est pas comme ça que j'espérais que ça se termine. Mais je suis fière de la façon dont j'ai géré le fait de revenir ici avec l'étiquette de tenante du titre, toute la pression et la nervosité que cela ajoute", a commenté Keys.

En même temps, elle avait provoqué son amie avec un pari que la fille des propriétaires de la franchise des Buffalo Bills en NFL ne pouvait se permettre de perdre: en cas de défaite, Pegula aurait en effet dû porter le maillot de la franchise rivale des Kansas City Chiefs.

"C'était absolument une motivation supplémentaire", a-t-elle convenu.

C'est donc Pegula, finaliste de l'US Open 2024 et triple quart-de-finaliste à Melbourne, qui affrontera une autre Américaine, Amanda Anisimova (4e), pour une place dans le dernier carré.

Celle-ci a battu la Chinoise Wang Xinyu (46e) 7-6 (7/4), 6-4 et vise une troisième finale consécutive en Grand Chelem, après Wimbledon et l'US Open l'an dernier.

L'autre quart de finale du bas du tableau opposera deux vainqueurs en Grand Chelem : Iga Swiatek et Elena Rybakina.

La Polonaise (2e), qui vise à Melbourne le seul Majeur qui lui manque parmi ses six titres, a disposé sans difficulté de l'Australienne Maddison Inglis (168e et issue des qualifications), 6-0, 6-3.

Pour sa part, la Kazakhe qui a remporté Wimbledon en 2022 et joué la finale en Australie en 2023, n'a fait qu'une bouchée de la Belge Elise Mertens (21e) 6-1, 6-3.

AFP/VNA/CVN