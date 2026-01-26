Open d'Australie : Rybakina avale Mertens et retrouve les quarts

La Kazakhe Elena Rybakina, 5 e mondiale, n'a fait qu'une bouchée de la Belge Elise Mertens (21 e ) qu'elle battue 6-1, 6-3 le 26 janvier en 8 es de finale de l'Open d'Australie.

"J'ai beaucoup mieux joué aujourd'hui qu'au tour précédent. J'ai bien servie", a commenté la Kazakhe de 26 ans qui a terminé avec 65% de premières balles de service passées et 10 aces.

Vainqueur de Wimbledon en 2022 et finaliste à Melbourne en 2023, elle affrontera la Polonaise Iga Swiatek (2e) ou l'Australienne Maddison Inglis (168e) pour tenter de rallier le dernier carré.

Le 26 janvier, après un premier set à sens unique au début duquel Rybakina a dû sauver la seule balle de break contre elle de la partie, Mertens lui a donné un peu plus la réplique dans le second.

Mais la Kazakhe a réussi le break pour mener 3-2 et n'a jamais été menacée sur sa mise en jeu.

Après avoir sauvé une première balle de match, Mertens lui a offert la seconde sur une double faute et cette fois, Rybakina a conclu d'un 14e puissant coup droit croisé gagnant (pour un total de 32 coups gagnants).

