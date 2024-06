Le secrétaire général des Nations unies condamne les attentats terroristes dans la région russe du Daghestan

Selon un communiqué citant Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, M. Guterres "condamne dans les termes les plus fermes les attaques terroristes de dimanche contre des sites religieux juifs et chrétiens et contre des membres des forces de sécurité dans la République du Daghestan de la Fédération de Russie". Le chef de l'ONU présente ses condoléances aux familles endeuillées, au peuple et au gouvernement russes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, a ajouté M. Dujarric. Les attaques perpétrées le 23 juin dans la République du Daghestan, située dans le sud de la Russie, ont fait au moins 20 morts et 46 autres blessés, dont des agents des forces de l'ordre et des civils, a de son côté déclaré lundi 24 juin le ministre de la Santé de la région.

Xinhua/VNA/CVN