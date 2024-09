Les États-Unis débloquent une nouvelle aide pour Haïti

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui s’est rendu à Port-au-Prince début septembre, en a fait l’annonce lors d’une réunion ministérielle sur Haïti en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Cette aide doit servir au développement, à l’économie, à la santé et à la sécurité pour le peuple haïtien, selon un communiqué du département d’État, qui précise que cela porte l’aide américaine au pays caribéen à 1,3 milliard d'USD depuis 2021. La réunion de mercredi 25 septembre a permis de faire le point sur la situation en Haïti et la mise en place de cette mission de police. Elle s’est déroulée en présence du premier ministre haïtien Garry Conille, du président du conseil de transition Edgard Leblanc Fils, ainsi que le Kenya, le Canada, la France, et des membres de la Communauté des Caraïbes (Caricom).

AFP/VNA/CVN