JOJ Dakar 2026 : installation d'une coalition pour la durabilité, l'impact et l'héritage

Composée des forces vives et de l'expertise de la nation, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, elle va appuyer le comité d'organisation des JOJ dans la prise de décisions éclairées et équilibrées pour des Jeux durables et responsables. "Nous voulons en faire des Jeux responsables, au bénéfice de la population, qui boosteront la citoyenneté et seront inclusifs et économiques", a espéré le directeur de la SIL, Ibrahima Diagne. Selon lui, le premier défi est de s'approprier cette stratégie au sein d'organes de pilotage dans une approche holistique et efficace qui tienne compte des problématiques environnementales. Dans ce sens, "en partenariat avec le ministère de l'Environnement, une forêt olympique sera mise en place à Tambacounda et un projet similaire est envisagé à Diamniadio. Le transport de masse sera le moyen privilégié. La torche olympique sera aussi alimentée par de l'énergie renouvelable", a fait savoir le président de la SIL. Les JOJ Dakar 2026 auront lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026 dans trois villes du Sénégal : Dakar, Diamniadio et Saly. "L'Afrique accueille, Dakar célèbre" sera le slogan de cette compétition.

Xinhua/VNA/CVN