Pour 2026-2030
Objectifs et indicateurs de développement majeurs sur l'environnement

La Résolution du XIVe Congrès national du Parti fixe plusieurs objectifs environnementaux pour la période 2026-2030, tels que : le maintien du taux de couverture forestière à 42% ; le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 8 à 9% ; le taux de traitement et de réutilisation de 65-70% des eaux usées rejetées dans l’environnement des bassins fluviaux et le taux d’aires marines et côtières protégées par rapport à la superficie naturelle des eaux maritimes nationales au moins de 6%.

>> Le Vietnam se classe 8e en Asie en termes d’environnement d’affaires pour les innovateurs

>> Le riz à faibles émissions ouvre la voie à des exportations de riz à plus forte valeur ajoutée

>> Promouvoir une croissance verte adaptée au changement climatique


