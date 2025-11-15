Visite du chef du gouvernement vietnamien au Koweït pour renforcer la coopération

À l’invitation de son homologue du Koweït, cheikh Ahmad al-Abdullah al-Ahmad al-Sabah, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectuera une visite officielle au Koweït du 16 au 18 novembre 2025.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur du Koweït au Vietnam, Yousef Ashour Al-Sabbagh, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur les perspectives de coopération entre les deux pays.

Sur l’évolution des relations au cours des trois dernières décennies, l’ambassadeur a souligné que l’amitié et la coopération entre le Koweït et le Vietnam avaient connu un développement rapide et équilibré dans de nombreux domaines. Fondées sur le respect mutuel et l’intérêt commun, les relations diplomatiques se sont progressivement consolidées, couvrant notamment l’économie, l’énergie, l’éducation et le développement.

Vers une nouvelle étape plus globale et prospère

Le Koweït, a-t-il indiqué, considérait le Vietnam comme un partenaire fiable et un ami proche en Asie du Sud-Est, et se félicite du niveau de coopération atteint tant au niveau gouvernemental que populaire. Selon lui, les efforts conjoints déployés dans les années à venir contribueront à rendre la coopération bilatérale encore plus efficace au bénéfice des deux peuples.

S’agissant des nouveaux domaines de coopération potentielle tels que l’énergie traditionnelle et renouvelable, la transformation numérique, la cybersécurité, la sécurité alimentaire, les ressources humaines et le tourisme, l’ambassadeur a estimé que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, prévue du 16 au 18 novembre 2025, constituerait un jalon important dans les relations bilatérales.

"Cette visite devrait ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat, en particulier dans des secteurs stratégiques d’intérêt commun. Le dialogue direct entre nos dirigeants permettra de définir les priorités de coopération future et de mettre en place des mécanismes pratiques pour renforcer nos relations, alors que nous nous préparons à célébrer le 50ᵉ anniversaire de l’établissement de nos relations diplomatiques en 2026", a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a exprimé sa conviction que les relations Koweït - Vietnam, portées par une volonté politique partagée et une vision commune du développement durable, progresseront de manière stable vers une nouvelle étape plus globale et prospère.

Élargir les domaines de coopération économique

Évoquant l’Accord commercial Vietnam - Koweït, signé le 3 mai 1995 et considéré comme un pilier des échanges économiques bilatéraux, M. Al-Sabbagh a rappelé qu’il constituait depuis trois décennies un cadre essentiel pour stimuler le commerce et élargir les domaines de coopération économique.

Le Koweït est actuellement le principal partenaire commercial du Vietnam au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

En 2024, les échanges bilatéraux ont dépassé 7,3 milliards de dollars, soit une hausse de 24% par rapport à 2023. L’ambassadeur a cité la raffinerie de Nghi Son - un projet conjoint entre le Koweït, le Japon et le Vietnam - comme exemple remarquable de réussite de la coopération multilatérale dans le domaine énergétique.

Concernant les accords susceptibles d’être signés à l’occasion de cette visite, l’ambassadeur a souligné l’importance de consolider le cadre juridique existant. Plusieurs accords devraient être conclus, et leurs détails seront annoncés en temps utile, contribuant ainsi à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs.

À propos du projet d’ouverture d’une liaison aérienne directe par Kuwait Airways, l’ambassadeur a réaffirmé l’intérêt des deux pays pour cette initiative, estimant qu’elle faciliterait les déplacements, stimulerait le commerce et favoriserait le tourisme. Il a toutefois précisé que le projet reste à l’étude par les autorités compétentes des deux parties et qu’une annonce officielle sera faite dès qu’un accord sera finalisé.

VNA/CVN