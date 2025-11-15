Tolérance zéro pour les chalutiers hors-la-loi

La semaine dernière, la Une du numéro 46 était déconseillée aux personnes sujettes à la naupathie, autrement dit au “ mal de mer ”. On y voyait deux bateaux de pêche prenant le large sur une mer agitée. À bord, les pêcheurs participaient à leur manière à la mobilisation nationale inscrite dans une stratégie globale de durabilité du secteur et de souveraineté maritime.

>> Mobilisation nationale contre la pêche INN

>> Résultats de la lutte contre la pêche INN

>> Hô Chi Minh-Ville renforce la numérisation dans la gestion de la pêche

Le 21 octobre dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé en ligne la 18e conférence du Comité de pilotage national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) avec les 21 villes et provinces côtières du pays, réaffirmant la volonté du gouvernement de défendre les intérêts nationaux et d’encourager une pêche responsable. Il a rappelé que ce combat constituait une priorité écologique et socio-économique, essentielle tant au bien-être de la population qu’à la réputation internationale du Vietnam.

Dans cette sensibilisation d’envergure, de nombreux ministères sont mobilisés, à commencer par celui de l’Agriculture et du Développement rural qui doit collaborer avec les autorités locales pour finaliser la délivrance des licences de pêche et empêcher toute sortie en mer de bateaux non autorisés. Il lui revient également de veiller à ce que les navires soient dotés d’un système de surveillance par satellite (VMS) et que les ports de pêche répondent aux normes internationales.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération avec les pays voisins, comme la Malaisie, pour résoudre les cas de pêche illégale dans les eaux étrangères.

D’autres acteurs participent également à cet effort, notamment les banques commerciales qui proposent des crédits aux pêcheurs. Les représentations diplomatiques du Vietnam à l’étranger doivent, quant à elles, mener des campagnes actives pour faire connaître les efforts du pays et contribuer à la levée du “carton jaune” imposé par la Commission européenne (CE).

Au 30 juin 2025, le Vietnam comptait 81.719 bateaux de pêche enregistrés, dont 28.164 mesurant 15 m ou plus et équipés de dispositifs VMS. Il reste cependant des navires suspects non enregistrés sur la plateforme VNFishbase.

En août dernier, à An Giang (Sud), le Comité de pilotage de la lutte contre la pêche INN du ministère de la Défense, en coordination avec le Comité populaire provincial, a donné le coup d’envoi d’une vaste mobilisation visant à empêcher les navires et pêcheurs de violer les eaux étrangères.

Bref, toutes les autorités concernées redoublent d’efforts, déjouent les tricheurs et n’ont, pour leur part, ni mal à la tête ni mal… de mer !

Hervé Fayet/CVN