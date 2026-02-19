Têt 2026

Les voyageurs privilégient les séjours de proximité et les escapades abordables

Bien que moins frénétiques que l’année précédente, les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) restent très prisées des Vietnamiens, leur offrant un moyen privilégié de se ressourcer après une année chargée.

Les voyages organisés, tant au Vietnam qu’à l’étranger, affichaient complet un à deux mois à l’avance. Au Vietnam, parmi les destinations les plus populaires figurent Sa Pa dans la province de Lào Cai, les sites touristiques de l’ancienne région de Hà Giang (désormais intégrée à Tuyên Quang), Môc Châu dans la province de Son La et le Delta du Mékong, notamment Cân Tho, Dông Thap et Tây Ninh.

Les voyageurs vietnamiens optant pour des voyages à l’étranger privilégient largement les marchés asiatiques voisins tels que la Chine, la République de Corée, Taïwan (Chine), le Japon et Singapour. À l'inverse, les voyages long-courriers en Europe ont connu une baisse de popularité notable par rapport aux années précédentes. Les difficultés économiques, le resserrement des budgets des ménages et la volonté de réduire les dépenses ont incité les consommateurs à privilégier des voyages plus courts et plus abordables.

De plus en plus de familles délaissent la formule traditionnelle du Têt, faite de réunions familiales, de festins faits maison et de réceptions. Elles optent de plus en plus pour les voyages partagés afin de se détendre, de se ressourcer et de renforcer les liens familiaux. Ce qui était autrefois considéré comme une option est devenu une priorité planifiée et réfléchie, adaptée aux budgets et aux besoins variés des membres de la famille, toutes générations confondues.

Dans un contexte économique difficile, les destinations nationales alliant proximité, accessibilité et charme unique ont le vent en poupe. Les régions montagneuses du nord et le Delta du Mékong conservent leur attrait grâce à leurs paysages magnifiques, leur climat doux et leur identité culturelle singulière.

Les voyages à l'étranger persistent pour certains groupes, mais se concentrent fortement sur les destinations asiatiques proches, caractérisées par des vols courts, des coûts modérés et des formalités d'entrée simplifiées. Ce comportement témoigne d'une consommation avisée.

L'influence croissante des jeunes redéfinit les tendances de voyage pour le Têt. Outre les familles d'âge moyen, les étudiants et les jeunes célibataires organisent activement des excursions de groupe, en accordant une importance accrue à la sécurité, à la praticité et aux souvenirs partagés mémorables.

